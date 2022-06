Gli auguri al neo Sindaco Mastrangeli dal senatore Gianfranco Rufa

La vittoria elettorale di Riccardo Mastrangeli è stato un segnale importante di continuità nella gestione del capoluogo ciociaro, già membro dell’Amministrazione Ottaviani ora sarà lui a guidare per i prossimi 5 anni la città di Frosinone. Plauso sentito per questa grande vittoria è stato esternato dal senatore della Lega Gianfranco Rufa, sempre presente in questa campagna elettorale, dove la Lega ha dato il meglio di sé. “A Riccardo Mastrangeli , -afferma il Senatore della Lega Gianfranco Rufa- le mie più sentite congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per l’importante incarico che i cittadini di Frosinone gli hanno conferito. E’ stata una campagna elettorale intensa e molto vissuta, che ha fatto emergere la sua lealtà, competenza ed amore per questa città, ed i risultati ottenuti lo dimostrano. Grazie anche all’esperienza maturata durante la carica assessorile di quest’ultimo mandato, proseguirà celermente per il rilancio del territorio e del lavoro puntando sull’utilizzo delle risorse strategiche e indispensabili messe a disposizione dal Pnrr. Il Frusinate ha enormi potenzialità ancora inespresse che la passata gestione amministrativa, di cui Riccardo è stato parte integrante, ha fatto emergere con grandi risultati, ora dovrà continuare l lavoro iniziato con il pieno sostegno anche della Lega”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati