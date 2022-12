Gli Architetti della Prov. di Frosinone scrivono a G. Meloni: No al nuovo Codice dei contratti

“Il principio del fare in fretta non deve mettere in secondo piano il principio del fare bene”.

Il Codice dei Contratti non piace agli architetti in quanto velocità e interessi economici nella progettazione delle opere pubbliche sono nemici della qualità. Questo in sintesi il messaggio che i professionisti ciociari della pianificazione del paesaggio esprimono nella lettera aperta destinata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e siglata anche da altri ordini professionali italiani. Sotto accusa la semplificazione di alcune procedure negli appalti pubblici che rischia di diventare piuttosto una banalizzazione. “Il principio del fare in fretta non deve mettere in secondo piano il principio del fare bene”, si legge nella missiva a Meloni, sebbene sia condivisa la necessità di ridurre le tempistiche, anche per intercettare le risorse del PNRR.

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone chiede al Governo un ripensamento sui contenuti del nuovo Codice degli appalti, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e ora in fase di valutazione parlamentare. Più di 150 mila architetti, rappresentati da 102 ordini, hanno scritto a Giorgia Meloni affinché il nuovo Codice dei Contratti venga rivisto e si ponga a garanzia della qualità e della centralità del progetto. Non senza una serie di controproposte costruttive.

Il Consiglio OAPPC FR già a fine novembre aveva inviato sia al Presidente del Consiglio dei Ministri G. Meloni che al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M. Salvini una lettera in cui manifestava la necessità di apportare correzioni alla cosiddetta “Legge Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (Legge n.78 del 21.06.2022) e alle relative ultime modifiche, poiché così predisposto il nuovo codice costituirebbe un preoccupante ritorno al passato per i professionisti ed in generale per la società italiana.

“E’ un atto doveroso la sottoscrizione della nota condivisa con i colleghi di tutt’Italia e pubblicata sul Corriere della Sera lo scorso 23 dicembre, al fine di far sentire la voce di tutta la nostra comunità professionale con l’auspicio di poter avere a breve un giusto confronto con il Governo e che si riformulino al più presto i contenuti proposti”. Così dichiara il Presidente dell’Ordine Arch. Paolo Vecchio, aggiungendo una serie di considerazioni: “Da un esame del testo, sono emerse diverse criticità, in primo luogo la mancanza di garanzia di qualità della progettazione delle opere pubbliche, quali beni di tutti i cittadini e delle generazioni future. Le risorse economiche disponibili devono essere messe a frutto in modo ottimale, sostenendo l’importanza del confronto di diverse soluzioni progettuali, dei concorsi di progettazione che lascino spazio anche ai giovani professionisti, favorendo un’ampia partecipazione a vantaggio delle trasformazioni virtuose dei nostri territori. Tempi veloci ed interessi economici non possono contrapporsi alla qualità del progetto e di conseguenza del risultato. E’ una questione di dovere civico, gli edifici e gli spazi pubblici devono essere consegnati alla società nella loro miglior veste.

“Da troppo tempo ormai la nostra categoria non viene ascoltata su temi fondamentali come i concorsi, l’equo compenso e la concorrenza leale. Il nostro ordine aderisce sempre in modo costruttivo al confronto con le istituzioni locali e continuerà a farlo anche in affiancamento agli altri Ordini e al Consiglio Nazionale su tutti i temi che interessano il bene e il futuro delle nostre città e dei nostri territori”.