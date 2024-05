Gli archeologi italiani al traguardo del VII Congresso Nazionale

L’Associazione Nazionale Archeologi si prepara a riunirsi nel VII Congresso Nazionale il 24 e 25 maggio 2024: nella significativa cornice del centro storico di Pisa circa 80 delegati nazionali si riuniranno per delineare le linee d’azione associative dei prossimi anni, eleggere il nuovo Presidente Nazionale e rinnovare le cariche e il Consiglio Direttivo Nazionale.

I lavori si apriranno oggi, il 24 maggio alle ore 16:00 presso la prestigiosa Aula Magna di Palazzo Boilleau dell’Università di Pisa, in via S. Maria n. 85, con una conferenza dal tema: “Il futuro della professione oltre la Legge 110/2014”. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio di Confprofessioni e dell’Università di Pisa ed il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, anticiperà alcuni dei temi più importanti che saranno approfonditi dai lavori congressuali, spaziando dagli aspetti normativi, alle prospettive professionali sino alle sfide poste dall’intelligenza artificiale. Un focus particolare riguarderà lo stato di salute della professione e dei professionisti archeologi con le anticipazioni dei dati raccolti durante il III Censimento Nazionale degli archeologi italiani, organizzato e curato da ANA nel primo trimestre di quest’anno.

Alle ore 9.30 del 25 maggio 2024 inizierà il VII Congresso Nazionale dell’ANA, dal Grand Hotel Duomo di Pisa. L’Associazione esercita con regolarità le migliori pratiche della democrazia elettiva convocando in assise le rappresentanze nazionali e regionali per rinnovare i propri Organi e Cariche Nazionali, le quali, riunite, inizieranno a delineare le politiche associative degli anni a venire. La giornata di lavoro terminerà con l’elezione del nuovo Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo e delle Cariche Nazionali.

I temi che verranno toccati dai lavori congressuali puntano ad una riflessione sull’evoluzione della professione dell’archeologo in Italia, che, alla luce del DM 244/2019, sta iniziando a conoscere orizzonti professionali sempre più vasti, nuovi specialismi e conseguenti nuove sfide, motivo per cui diventano dirimenti e preponderanti i concetti di formazione e lifelong learning, alla luce dei nuovi sviluppi professionali scaturiti dalle recenti normative.

L’ampliamento degli ambiti lavorativi a cui oggi può adire un archeologo è molteplice e spazia dalla progettazione, alla valorizzazione, passando per la ricerca e la tutela, e ciò ha portato l’ANA a partecipare a molteplici tavoli istituzionali, nel corso dell’ultimo triennio, intensificando il proprio lavoro di tutela dei professionisti archeologi, attraverso il dialogo costante con i differenti contractor e stakholders.

“Si chiudono a Pisa cinque anni per me di duro lavoro per tutti gli archeologi italiani” dichiara il Presidente Nazionale Alessandro Garrisi, che prosegue: “Quando sono stato eletto, il regolamento attuativo della Legge 110 non era ancora stato emanato, e questo dà l’idea di quanto sia cambiato il panorama professionale in questi cinque anni. Abbiamo lavorato indefessamente su tutte le normative di settore, con un impegno straordinario sul nuovo Codice Appalti, e tramite un paziente lavoro di cucitura tra tutti gli ambiti della professione in Italia (pubblico e privato, universitario e ministeriale, libero professionale e imprenditoriale), abbiamo iniziato a liberare l’archeologia italiana dai tanti steccati che ancora la compongono. Abbiamo l’idea di un archeologia forte con archeologi forti, la stiamo costruendo passo dopo passo, e pensiamo sia giunto il momento di riprendere in mano la proposta di un ordine professionale degli archeologi italiani, interrotto troppo bruscamente oltre trent’anni fa: un errore storico al quale è il momento di porre rimedio per il bene di tutti gli archeologi operanti in Italia, a prescindere dall’ambito nel quale esercitano la professione”.

“L’avvicinarsi di un momento tanto importante come quello costituito da un Congresso Nazionale, in cui l’ANA si riunisce e confronta in una maniera tanto ampia e trasversale su tutti i temi più caldi dell’archeologia professionale attuale, è sempre molto emozionante e rappresenta una fase di indirizzo politico importantissimo per ciò che riguarda la tutela della professione” dichiara Marcella Giorgio, Vicepresidente Nazionale, che prosegue “Mai come quest’anno, dopo che a fine Febbraio si sono svolti gli Stati Generali dell’Archeologia, fortemente voluti e organizzati da ANA assieme ad altre importanti sigle dell’archeologia italiana, è risultato chiaro come sia indispensabile e costruttivo il confronto tra tutte le parti che rappresentano gli archeologi italiani e come solo attraverso un’azione dialogica, fondata sulle reali problematiche professionali, sarà possibile incidere sulle problematiche ancora gravanti sugli archeologi italiani e migliorare indiscutibilmente l’archeologia del futuro”.

Programma 24 maggio

“Il futuro della professione oltre la Legge 110/2014”

24 maggio 2024, Palazzo Boilleau, Aula Magna, via S. Maria n. 85

Saluti iniziali (16:00-16:20)

Ivo Liserani, Presidente Confprofessioni Toscana

Federico Cantini, Professore ordinario e Delegato del Rettore, Università di Pisa

Lorella Alderighi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Alessandro Garrisi, Presidente nazionale Associazione Nazionale Archeologi

Interventi (16:20-18:00)

Maurizio Onza, Università di Brescia, L’Ordine degli Archeologi. La disciplina normativa di albi e ordini professionali e le prospettive di sviluppo futuro

ssa Marcella Giorgio, Associazione Nazionale Archeologi, Lo stato dell’archeologia professionale in Italia: dati dal III Censimento nazionale ANA

Gabriele Gattiglia, Università di Pisa, Opportunità e sfide dell’uso dell’Intelligenza Artificiale in Archeologia

sa Claudia Rizzitelli, Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno, Tra tutela, professionismo e ricerca: l’esempio dello scavo di piazza Andrea Del Sarto a Pisa

Dibattito e conclusioni

Programma 25 maggio

ore 9:30 Registrazione partecipanti

ore 10:00 Relazione introduttiva del presidente nazionale uscente Alessandro Garrisi

ore 11:15 Coffee break

ore 11:30 Apertura dei lavori congressuali e discussione delle mozioni

ore 13:30 Lunch break

ore 14:30 Discussione e votazione delle mozioni

ore 16:00 coffee break

ore 16:30 Presentazione delle candidature alla Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi e votazioni

ore 17:30 Prima riunione del Direttivo Nazionale ANA ed elezione delle Cariche Nazionali

ore 18:30 Chiusura dei lavori

Sito web Associazione Nazionale Archeologi: https://www.archeologi.org/

FB: https://www.facebook.com/archeologi

