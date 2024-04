Gli alunni dell’istituto comprensivo “Egnazio Danti” in visita alla Compagnia Carabinieri di Alatri

Ieri hanno fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Alatri i bambini dell’Istituto Comprensivo “Egnazio Danti” di Alatri.

Una scolaresca composta da circa 35 bambini della scuola dell’infanzia ubicata in località “Tecchiena” si sono recati presso la locale Caserma Carabinieri e, con loro grande stupore, hanno visitato gli uffici vivendo da vicino le varie attività svolte, il funzionamento della centrale operativa, le camere di sicurezza e sottoponendo ad “interrogatorio”, con molte domande, i militari che li accompagnavano. Grande curiosità hanno manifestato i ragazzi quando hanno visto gli apparati per il foto-segnalamento delle persone arrestate. Ma quello che ha colpito di più gli studenti è stato il parco auto del Comando Compagnia; docenti ed alunni si sono fatti immortalare accanto alle auto con la livrea dell’Arma. Hanno avuto modo di entrare negli abitacoli delle Alfa Romeo Giulia ed azionare i vari dispostivi acustici e luminosi di cui sono dotati. Grandi emozioni hanno provato nell’azionare la sirena e parlare al megafono. Davvero una bella mattinata in cui i giovani studenti hanno potuto avvicinarsi con gioia all’Arma dei Carabinieri ed in tantissimi hanno espresso la volontà di diventare da grandi “Carabinieri”. Gli onori di casa li ha fatti il Luogotenente C.S. Imperatore Claudio comandante del Nucleo Comando della Compagnia che li ha accolti e guidati nella visita, esponendo loro una breve storia dell’Arma e non per ultimo donato loro, con grande entusiasmo da parte dei bambini, numerosi gadget messi a disposizione dall’Arma. Un ringraziamento alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo, dr.ssa Raffaella Carruba, ed alle insegnanti Pariggiano Maria, Cianfarano Iole, Frioni Valeria e Scarpitta Maria Pia dell’Istituto Comprensivo “Egnazio Danti”, che hanno accompagnato la scolaresca.

