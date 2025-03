GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALATRI 1” IN VISITA ALLA COMPAGNIA CARABINIERI

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e il rispetto degli altri e della dignità di tutti. In tal senso, promuovere la “Cultura della legalità” nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Con tale progetto l’Arma dei Carabinieri ha attivato un percorso di partecipazione e condivisione col mondo della scuola con incontri presso gli istituti scolastici e visite didattiche presso le caserme dell’Arma ed in tale contesto nella mattinata dello scorso 20 marzo scorso hanno fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Alatri i bambini dell’Istituto Comprensivo “Alatri 1” di Alatri. Una scolaresca composta da circa 90 bambini delle classi quarte della scuola primaria accompagnati da otto insegnanti si sono recati presso la locale Caserma Carabinieri e, con loro grande stupore, hanno visitato gli uffici vivendo da vicino le varie attività svolte dai militari. Grande curiosità ha suscitato il funzionamento della centrale operativa e gli apparati per il foto-segnalamento delle persone arrestate. Ma quello che ha colpito di più gli studenti è stato il parco auto dei militari; docenti ed alunni hanno potuto visionare da vicino le auto con la livrea dell’Arma ed hanno avuto modo di potervi entrare all’interno ed azionare i vari dispositivi acustici e luminosi dell’Alfa Romeo Giulia. Davvero una bella mattinata in cui i giovani studenti hanno potuto avvicinarsi con gioia all’Arma ed in tanti hanno espresso la volontà di diventare da grandi “Carabinieri”.E’ stata loro esposta una breve storia dell’Arma e donati, con grande entusiasmo da parte dei bambini, numerosi gadget messi a disposizione dall’Arma.

