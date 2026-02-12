Gli allievi del Cfp di Isola del Liri partecipato all’evento Roma Estetica International 2026

Le allieve e gli allievi del Cfp di Isola del Liri hanno partecipato all’evento Roma Estetica International 2026.

Non solo la visita degli stand, ma anche tanti momenti formativi.

Per le studentesse del corso di estetista particolarmente interessante il seminario con il make up artist Pablo Gil Cagné, che ha condiviso tecniche, tendenze e preziosi consigli dal mondo del beauty internazionale.

Gli studenti del corso acconciatori hanno assistito alla International Barber Competition, un momento di alta creatività e tecnica che ha permesso loro di osservare da vicino talento, precisione e nuove ispirazioni nel mondo barber.

Dicono da FFL: “Un’esperienza importante, che di certo gli allievi non dimenticheranno e che arricchisce il bagaglio formativo e di conoscenze e qualifica l’offerta didattica dei nostri corsi”.