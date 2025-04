GIVRE – ALFALAB: ESPERTI A CONFRONTO SULL’USO DI COLORANTI E TAMPONANTI IN CHIRURGIA VITREORETINICA

Direzione scientifica del Dott. Luigi Baglioni, Direttore UOSD Oculistica – Chirurgia vitreoretinica, Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone

* in foto allegata il Dott. Baioni

Il Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreoretinica (GIVRE) annuncia un nuovo appuntamento con “ALFALAB: Esperti a confronto”, previsto per il 7 maggio 2025, dalle 18.30 alle 20.00, in modalità webinar.

Il tema dell’incontro sarà:

“L’uso dei coloranti e tamponanti nella chirurgia vitreoretinica: strategie a confronto”, con la direzione scientifica del Dott. Luigi Baglioni, Direttore UOSD Oculistica – Chirurgia vitreoretinica, Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri specialisti che presenteranno esperienze cliniche e casi significativi, tra cui:

• “Coloro? Sì!” – Luigi Baglioni

• Pucker maculare – Michele Marullo

• Emorragia sub-ILM in macroaneurisma – Tommaso Rossi

• Rimozione PVR sottoretinica, approccio transclerale – Emilio Rapizzi

• Iniezione sotto retina con rotture non identificabili – Tomaso Caporossi

• Distacco di retina trazionale nella retinopatia diabetica proliferante – Massimo d’Atri

• Trapianto autologo di retina in distacco di retina recidivato con foro maculare – Gianluca Besozzi

• Surgical management of combined Hamartoma of retina and RPE – Daniele Tognetto

• OCT intraoperatorio: quando fa la differenza – Maurizio Mete

Alle 19.45 si aprirà una tavola rotonda di discussione con la partecipazione di:

Rocco De Fazio, Guido Lesnoni, Roberto Bonfili, Alfonso Savastano, Fabio Patelli.

Iscrizione gratuita al webinar tramite il link: