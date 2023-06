Giustizia, Pittiglio (PD): “Bene cancellazione abuso d’ufficio, accolte richieste sindaci PD)

“L’abuso d’ufficio ha rappresentato troppo spesso un freno all’azione amministrativa dei sindaci, che si ritrovano a pagare in prima persona per situazioni non riconducibili a loro. La cancellazione è sicuramente positiva e prescinde dal colore politico. Avevamo chiesto una revisione, ma Nordio va ben oltre. Bene che siano state accolte le proposte dei sindaci dem che da più anni chiedono la riforma”.

Così in una nota il sindaco di San Donato Valcomino e capogruppo Pd al consiglio provinciale di Frosinone, Enrico Pittiglio.

“Come ha ben ricordato il coordinatore dei sindaci del Pd, Matteo Ricci – prosegue – il reato così come è non funziona: a fronte di quasi 6 mila contestazioni, le condanne in primo grado sono state in tutto una ventina, molte delle quali annullate in appello o in cassazione. Si creano incertezze amministrative, danneggiamenti come detto ingiustificati delle carriere, lentezze nei procedimenti a causa della cosiddetta ‘paura della firma’ con conseguenti ritardi nelle risposte ai territori e alle comunità. Questa norma, peraltro, non ha dato alcun contributo alla lotta all’illegalità: la revisione, da noi auspicata, va dunque nella giusta direzione”.

Comunicato stampa