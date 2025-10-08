Giuseppe Patrizi aderisce a Noi Moderati e assume l’incarico di Vice Segretario Provinciale

Ieri, dopo una serie di incontri e confronti con esponenti e simpatizzanti del mondo moderato, si è tenuto un proficuo incontro tra il Segretario Provinciale di Noi Moderati, Pietro Pacitti, e il già Presidente della Provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizi.

Nel corso della riunione è stata ufficializzata l’adesione di Patrizi al partito, che contestualmente assumerà l’incarico di Vice Segretario Provinciale.

“La mia decisione – dichiara Giuseppe Patrizi – nasce dalla consapevolezza di appartenere da sempre all’area politica moderata. Ho scelto Noi Moderati perché riconosco il buon lavoro che il partito sta portando avanti, sia a livello nazionale che territoriale, e condivido pienamente il progetto di rafforzamento dell’area di centro.

Sono certo che, come sempre fatto nel mio percorso istituzionale e politico, potrò offrire un contributo concreto alla crescita del partito e del territorio. Metterò a disposizione la mia esperienza e la conoscenza delle dinamiche locali, per valorizzare le eccellenze e le tradizioni storico-culturali della nostra provincia, rendendola nuovamente attrattiva e competitiva.

Ringrazio il Segretario Provinciale Pietro Pacitti per la fiducia e per la visione inclusiva con cui sta guidando questa fase di rilancio.”

“L’ingresso di Giuseppe Patrizi – ha commentato il Segretario Provinciale Pietro Pacitti – rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra e per il percorso di consolidamento di Noi Moderati sul territorio.

La sua esperienza amministrativa, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche provinciali, costituisce un tassello importante nel processo di radicamento del partito e nella costruzione di una proposta politica seria, concreta e capace di dare risposte alle esigenze delle nostre comunità.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la presenza dei moderati e riportare al centro del dibattito politico la competenza, la responsabilità e la visione di un territorio che vuole tornare protagonista.”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso di Giuseppe Patrizi nella famiglia di Noi Moderati – dichiara il Coordinatore Regionale Marco Di Stefano – una figura di spessore, con esperienza amministrativa e radicamento territoriale.

La sua adesione conferma che il progetto politico che stiamo portando avanti nel Lazio sta coinvolgendo donne e uomini di valore, pronti a dare il proprio contributo per una politica fatta di equilibrio, concretezza e impegno per le comunità locali.”

“La presenza di Giuseppe Patrizi – aggiunge il Consigliere Regionale Nazzareno Neri – rafforza ulteriormente il gruppo di Noi Moderati in provincia di Frosinone. È un segnale importante di crescita e di credibilità per un partito che continua a radicarsi sui territori e a rappresentare un punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nella competenza e nella serietà amministrativa.”

Con questa nuova adesione, Noi Moderati continua il suo percorso di crescita e consolidamento nella provincia di Frosinone, ponendosi come punto di riferimento per chi crede nei valori del dialogo, della concretezza e della buona politica.