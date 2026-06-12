Giuseppe Lembo nominato Responsabile della sede di Fiuggi, prossima all’inaugurazione

Nuovo incarico all’interno del partito di Evoluzione e Libertà, Giuseppe Lembo è stato nominato Responsabile della sede di Fiuggi.

Il neo-responsabile sarà al capo di un presidio sul territorio che vedrà la luce a stretto giro: la nuova sede di Evoluzione e Libertà a Fiuggi verrà infatti ufficialmente inaugurata a breve in Via dei Villini 27.

Lembo ha voluto ringraziare i vertici del partito, guidati dal Presidente Mirko Greco e dal Segretario Nazionale Giuseppe Basile, per la nomina e la stima nei suoi confronti.

Giuseppe Lembo ha ricoperto per anni il ruolo di coordinatore locale di Salvini Premier a Fiuggi. Esponente di spicco della politica locale, vanta una lunga e costante presenza sulla scena pubblica della città ciociara.

Di seguito le dichiarazioni di Giuseppe Lembo: