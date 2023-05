Giuseppe Conte aggredito da un no-vax in piazza: colpito al volto

All’arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5S Giuseppe Conte ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica.

L’aggressore è stato allontanato dalle forze dell’ordine.

Lo riportano in una nota fonti del M5s. “Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”, ha dichiarato in seguito il presidente pentastellato.

“Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia. Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti. Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili. Se avessimo seguito le loro indicazioni probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta”. Così Giuseppe Conte, commentando l’aggressione subita da un singolo No Vax a Massa.

Al presidente M5s la solidarietà di molti esponenti politici da Casini a Schlein a Crosetto.

Il presunto autore dell’aggressione a Giuseppe Conte al suo arrivo oggi a Massa, è Giulio Milani, 52 anni, editore, no vax e anche candidato alle prossime comunali per ‘Massa insorge. Marco Lenzoni sindaco’, prima tappa del tour per le amministrative del leader del M5s oggi in Toscana. In un video che gira sui social si vede Conte che viene avvicinato da un uomo che sembra volerlo salutare ma che invece lo colpisce con la mano al volto, venendo poi allontanato dai presenti che gli urlano cosa fai. L’uomo è stato poi portato in questura.

“Sono dispiaciuto per ciò che è accaduto ma soprattutto quale stato d’animo può avere uno che da una parte ha subito un’aggressione da parte di un signore che ha ritenuto di esprimere in questo modo il suo dissenso e dall’altra tra una settimana deve spiegare ai giudici che quelle misure restrittive erano sufficienti?“.Così Giuseppe Conte commentando l’aggressione subita. “Dobbiamo però restare lucidi – dice – e mantenere i nervi saldi perché questo è il compito di chi assume responsabilità pubbliche. Il punto è semmai un altro: se tutti coloro che hanno opinioni diverse reagissero come quel signore di Massa allora sarebbe il caos”.

Fonte Ansa – foto archivio