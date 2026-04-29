GIUNTA LAZIO, APPROVATO RENDICONTO GENERALE 2025 AVANZO POSITIVO DI 321,8 MILIONI DI EURO

Rocca e Righini: «Risultato storico frutto di un lavoro serio e coerente con gli impegni assunti con i cittadini».

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha approvato il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2025, segnando un passaggio storico nel percorso di risanamento dei conti pubblici regionali.

Per la prima volta, dopo anni caratterizzati da disavanzi strutturali, la Regione Lazio registra un risultato di amministrazione positivo pari a 321,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Un traguardo che fino a poco tempo fa appariva difficilmente raggiungibile e che oggi certifica l’efficacia di una visione strategica basata su programmazione, rigore e visione.

Il risultato è il frutto di un lavoro progressivo e strutturato che ha consentito, da un lato, il riequilibrio dei conti e, dall’altro, il mantenimento della qualità e della continuità dei servizi erogati ai cittadini. Determinante, in questo percorso, anche il completamento del consolidamento del debito, reso possibile dalle recenti disposizioni statali che hanno cancellato l’obbligo di restituzione delle anticipazioni di liquidità, producendo per il Lazio una riduzione del debito di circa 13 miliardi di euro.

Già nel 2024, i risultati della gestione avevano permesso l’estinzione anticipata di importanti piani di rientro dal disavanzo, oltre all’accantonamento di risorse significative per il servizio sanitario e per la copertura dello stock di perenzione. Un insieme di interventi che ha rafforzato ulteriormente la solidità finanziaria dell’ente.

«Il risultato raggiunto con il rendiconto 2025 rappresenta una svolta storica per la Regione Lazio Abbiamo chiuso definitivamente una lunga stagione di squilibri finanziari, restituendo alla Regione credibilità e capacità di programmazione. Oggi possiamo guardare al futuro con basi solide, destinando risorse concrete agli investimenti e allo sviluppo dei territori, senza ricorrere a nuovo indebitamento. È il risultato di un lavoro serio, responsabile e coerente con gli impegni assunti con i cittadini», dichiarano il presidente, Francesco Rocca, e l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’assessore Righini ha anche voluto esprimere un ringraziamento alla Direzione della Ragioneria Generale per il contributo determinante e la professionalità dimostrata nel raggiungimento di questo importante obiettivo.

In questa prospettiva si inserisce anche il “Programma straordinario per la coesione regionale” 2026-2030, previsto dalla legge di stabilità regionale 2026, per un valore complessivo di 475 milioni di euro, di cui una prima quota già attivabile dal 2026 grazie proprio all’approvazione del rendiconto.

L’adozione del rendiconto entro i termini previsti del 30 aprile conferma inoltre la ritrovata efficienza amministrativa della Regione. I dati certificano non solo il superamento della fase emergenziale, ma soprattutto l’avvio di una nuova stagione fondata su investimenti, sviluppo e attenzione ai bisogni della collettività.

La Regione Lazio consolida così un percorso virtuoso che restituisce fiducia alle istituzioni e apre nuove opportunità di crescita per l’intero territorio.