Giuliano (UGL): “La politica non si nasconda, abolire il vincolo di esclusività per le professioni sanitare”

“La politica non può più nascondersi, è arrivato il momento di abolire in maniera definitiva il vincolo di esclusività per tutte le professioni sanitarie” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “Una rigidità aprioristica non ha alcun senso – prosegue – e il mantenimento dell’esclusività non potrebbe far altro che impattare in maniera negativa su un SSN sempre più in affanno. Riteniamo che l’eliminazione del vincolo possa contribuire a recuperare quell’attrattività che tante professioni hanno perso, come dimostra il costante assottigliarsi delle loro fila, fornendo migliori condizioni lavorative e favorendo dunque una maggiore soddisfazione e motivazione nel proprio ambito. Un contesto quindi utile per rafforzare il SSN creando una maggiore sinergia fra pubblico e privato che permetta di rispondere più efficacemente all’abbattimento delle liste d’attesa ed all’erogazione di servizi di qualità. È arrivato dunque il momento di agire. Serve arrivare all’abolizione del vincolo per valorizzare le competenze dei professionisti ed ottimizzare le risorse umane così da rispondere al meglio alle esigenze locali e nazionali. Un passo determinante per il futuro degli operatori sanitari, utile anche a restituire ai cittadini il diritto all’assistenza e alle cure oggi troppo spesso negato” conclude il sindacalista.

