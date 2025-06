I vigili del fuoco di Frosinone, a seguito di chiamata NUE, intorno alle ore 12.30 sono intervenuti in via monte acuto per la ricerca di una giovane donna che, a seguito di malore, ha perso l’orientamento in un sentiero di montagna. La squadra, individuata la malcapitata con l’ausilio dell’attrezzatura GPS, l” ha recuperata ed affidata alle cure del personale sanitario.

Presenti sul posto, per le procedure di competenza, carabinieri forestali, personale CAI e 118.

FOTO ARCHIVIO