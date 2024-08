Giuliano di Roma – Cambio al vertice della stazione Carabinieri

Il Maresciallo Capo Emiliano MASSARONI ha assunto oggi l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Giuliano di Roma, reparto che estende la propria competenza anche sul territorio del comune di Villa Santo Stefano.Il Maresciallo MASSARONI si avvicenda nell’incarico al Luogotenente C.S. Emilio FRATTARELLI, collocato in congedo il 23 giugno scorso per raggiunti limiti di età, dopo aver prestato servizio a Giuliano di Roma per 26 anni, dapprima come addetto e, a partire dal 1° gennaio 2017, come Comandante della Stazione. Prima di allora, il Luogotenente C.S. Emilio Frattarelli aveva prestato servizio a Caserta – inizialmente alla Stazione e successivamente al Nucleo Investigativo – e, quando era ancora Carabiniere semplice, alla Stazione di Roma San Pietro. Nel corso della sua carriera si è distinto per la dedizione dimostrata alla cittadinanza e alle amministrazioni locali. Il Maresciallo Capo Emiliano MASSARONI arriva a Giuliano di Roma dal Nucleo Investigativo di Frosinone e, oltre ad avere una lunga carriera da investigatore alle spalle, si è distinto all’interno dell’Arma per le sue doti umani e la capacità di gestire situazioni critiche. Sposato e padre di un bimbo nato da appena 2 giorni, festeggia oggi anche il suo 47esimo compleanno. Prima di approdare in Ciociaria il sottufficiale ha prestato servizio in Sardegna, poi 12 anni in Provincia di Napoli, tra la Stazione Carabinieri di Pompei (NA) e la Compagnia di Castellammare di Stabia (NA), per poi essere trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma ove è rimasto sino all’anno 2013. Nel corso della sua carriera ultraventennale ha ricevuto 5 encomi per le abilità, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio dimostrati nel corso delle complesse attività di indagine a cui ha preso parte.Nella giornata odierna il nuovo Comandante della Stazione si è presentato al cospetto dei sindaci di Giuliano di Roma e di Villa Santo Stefano, Dott. Adriano LAMPAZZI e Dott. Paolo PETRILLI, manifestando da subito la sua intenzione di porre le basi per una serena e proficua collaborazione interistituzionale.

