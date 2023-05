Giuliano Di Prete eletto Commissario provinciale del partito UDC Italia a Frosinone

Innanzitutto ci tengo a ringraziare per la fiducia accordatami l’onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’UDC e tutti i componenti del partito.

Entusiasta di tale nomina, mi impegnerò sin da subito nel consolidare e far crescere il nostro partito nella provincia di Frosinone coinvolgendo figure amministrative che da sempre militano nell’UDC e operano nel territorio e, altresì, invitando ad avvicinarsi alla nostra linea politica non solo altre figure chiave della provincia di Frosinone ma tutti i cittadini che credono in determinati valori come la tutela della famiglia, il sostegno alle fragilità, l’ascolto e il supporto al prossimo, pietre portanti dell’UDC.

Frosinone, come tutta l’Italia intera, ha bisogno di una politica che pone al centro il cittadino, una politica vera che va incontro quotidianamente alle esigenze dei cittadini e non vive unicamente di slogan e ricerca dell’audience più alto.

Le parole devono essere sostituite dai fatti, l’egoismo e il potere di pochi deve essere cancellato dalla democrazia e dal bene comune.

E’ necessario creare una struttura solida su cui i cittadini possano porre le loro aspettative e in cui possano credere e riconoscersi.

Con immenso piacere e sincero orgoglio comunico che da oggi ricoprirò la carica di Commissario provinciale del partito UDC Italia a Frosinone.