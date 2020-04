Giulianello di Cori, pronto l’intervento di manutenzione straordinaria della viabilità interna

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 23/04/2020 l’Amministrazione comunale di Cori ha approvato – in videoconferenza – la presa d’atto del progetto definitivo avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della viabilità interna nella frazione di Giulianello, come redatto della Società ASTRAL S.p.a. – in qualità di stazione appaltante. L’intervento, dal valore complessivo di 100.000,00 euro, è finanziato per intero dall’Azienda Strade Lazio – Regione Lazio, che a breve avvierà la fase di cantierizzazione.Il rifacimento del manto stradale usurato – lungo i tratti maggiormente ammalorati – riguarderà, in particolare, via Don Silvestro Radicchi, via Madre Teresa di Calcutta e via Vigne Corte, in pieno centro abitato di Giulianello, arterie sulle quali insistono le locali scuole secondarie di primo e secondo grado, aree verdi con parchi giochi per bambini, zone residenziali, alloggi di edilizia residenziale pubblica, varie attività commerciali. Sul nuovo asfalto verrà rifatta anche la segnaletica orizzontale.“È un intervento molto importante in quanto tocca una zona particolare di Giulianello, con particolari criticità sul manto stradale, e dove tra l’altro insistono due importanti istituti scolastici – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cori, Ennio Afilani – Ci è sembrato giusto che queste risorse fossero impegnate così. Ringraziamo inoltre ASTRAL di aver accolto le nostre richieste”.“Un altro intervento necessario alla risistemazione delle nostre strade – prosegue il Sindaco di Cori, Mauro De Lillis – Questa volta abbiamo deciso di intervenire a Giulianello riqualificando una zona interessata da due scuole e dalle case popolari. Altre risorse che siamo riusciti ad ottenere da enti sovracomunali per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Il nostro impegno non finisce qui: stiamo lavorando per assicurarci altre risorse e rendere la nostra Città ancora più bella.”

comunicato stampa