Giulia e Filippo scomparsi da 5 giorni, trovati brandelli di vestiti sull’argine del Muson: carabinieri sul posto

Quinto giorno di ricerche dei due ex fidanzati scomparsi: Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Dei due ragazzi di 22 anni, lei residente a Vigonovo, nel Veneziano, e lui a Torreglia, nel Padovano, non si hanno più notizie da sabato 11 novembre. Brandelli di vestito ritrovati sull’argine del Muson. I carabinieri avrebbero trovato poco fa a Stigliano, comune di Santa Maria di Sala, nel veneziano, dei brandelli di un vestito sull’argine del fiume Muson (o di una canaletta limitrofa). Li stanno repertando.Oggi, per altro, sarebbe stato il giorno nel quale Giulia si sarebbe dovuta laureare all’università di Padova in Ingegneria biomedica, ma la sua tesi è stata “congelata”. E proprio il nodo laurea sarebbe al centro delle supposizioni della famiglia della ragazza che ipotizza che l’ex fidanzato l’abbia trattenuta per non farla laureare, angosciato dal fatto che dopo la discussione della tesi lei avrebbe potuto allontanarsi da lui definitivamente.

Fonte Leggo