Giubileo della Spiritualità Mariana – Roma, 11-12 ottobre 2025

Di Antonio Cristian Tanzilli

Un evento di grazia e preghiera

Nel contesto del Giubileo della Speranza 2025, tra i vari momenti di festa e raccoglimento, assume un rilievo particolare l’appuntamento con il Giubileo della Spiritualità Mariana, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 ottobre a Roma.

Si tratta di un’occasione speciale di riflessione e rinnovamento spirituale, rivolta in modo privilegiato a rettori e operatori dei santuari, a membri dei movimenti, delle confraternite e dei gruppi mariani di preghiera, ma aperta a tutti i fedeli desiderosi di camminare con Maria nella fede.

Un elemento straordinario di questo Giubileo sarà la presenza in Roma, per le giornate dell’11 e 12 ottobre, della statua originale della Madonna di Fátima, venuta appositamente per questo evento giubilare.

Significato spirituale

Il Giubileo della Spiritualità Mariana invita i partecipanti ad approfondire la madrevolezza di Maria, la sua vicinanza alle esigenze dell’umanità, la sua fiducia nel progetto divino. Attraverso momenti di preghiera, pellegrinaggio, adorazione e celebrazioni liturgiche, si vuole crescere in una spiritualità che sappia affiancare la Madonna nel “sì” generoso al Signore, imparare a camminare nella speranza e nella pace, essere segno vivente del suo “Sì” nella storia.

In questa prospettiva, la figura della Madonna di Fátima si inserisce come simbolo di preghiera, conversione, proposta di pace e testimonianza di fede.

Il Giubileo mariano assume così una dimensione “materna” del pellegrinaggio giubilare universalmente celebrato: una tappa particolare in cui Maria è guida, compagna di cammino, interceditrice.

Programma di massima

Ecco il programma previsto per le due giornate principali:

Sabato 11 ottobre

Dalle ore 8:00 alle ore 17:00: pellegrinaggio alla Porte Santa, con possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari.

Alla chiesa di Santa Maria in Traspontina, la statua di Fátima sarà esposta in venerazione dei fedeli fin dal mattino (apertura a partire dalle 8:30)

Ore 9:00: Santa Messa presieduta dal Rettore del Santuario di Fátima, P. Carlos Cabecinhas

Ore 12:00: recita del Rosario

Ore 17:00: processione con la statua dalla chiesa di Santa Maria in Traspontina verso Piazza San Pietro

Ore 18:00: veglia di preghiera presieduta dal Pontefice in Piazza San Pietro

Domenica 12 ottobre

Ore 10:30: Santa Messa presieduta dal Santo Padre sul sagrato della Basilica di San Pietro

L’ingresso in Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica è gratuito e non richiede biglietto.

Va notato che ci sono altri momenti correlati, come la Veglia nella Basilica di Santa Maria Maggiore, previsti nell’ambito del Giubileo mariano.

I sacerdoti che vorranno concelebrare e i diaconi partecipare sono invitati a iscriversi tramite l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

Qualche suggerimento per chi partecipa

È utile arrivare con tempo, considerata la grande affluenza di pellegrini.

Portare rosario, libro di preghiere e, se possibile, una copia del libretto di preghiera del Giubileo (disponibile nei punti ufficiali).

Prepararsi spiritualmente già nei giorni precedenti con preghiera personale, confessione e meditazione sul mistero mariano.

Partecipare con cuore aperto, lasciandosi toccare dal silenzio, dalle processioni, dal canto e dalla presenza di Maria come madre che accompagna.

Il Giubileo della Spiritualità Mariana rappresenta un tempo forte di grazia nell’anno giubilare 2025, un momento in cui il pellegrinaggio si intreccia con la fede mariana, la preghiera con la missione, il cuore umano con la contemplazione divina. Maria, madre che ascolta, intercede, guida verso Cristo, sarà protagonista di queste giornate speciali a Roma, per sostenere chi cammina nella vita con speranza e affidamento.