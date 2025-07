GIUBILEO DEI GIOVANI, ROCCA HA INAUGURATO IL VILLAGGIO DI TOR VERGATA REALIZZATO DALLA PROTEZIONE CIVILE

Il Piano della Regione Lazio: assistenza sanitaria sull’area interessata dall’evento, 4mila volontari in campo e rafforzamento dei trasporti pubblici.

Ieri il presidente Francesco Rocca ha inaugurato il Villaggio Campale di Tor Vergata realizzato dalla Protezione Civile della Regione Lazio in occasione del Giubileo dei Giovani.

All’inaugurazione hanno partecipato anche l’assessore regionale con delega alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, il direttore regionale Emergenza Protezione Civile e Nue 112, Massimo La Pietra, e l’incaricato del supporto per Coordinamento dei Servizi di accoglienza e assistenza ai pellegrini e ai turisti, Agostino Miozzo.

Il Villaggio è stato predisposto per garantire la sicurezza e l’accoglienza alle decine di migliaia di giovani che in questi giorni stanno partecipando al Giubileo dei Giovani, e in particolare, per le giornate di sabato 2 di domenica 3 agosto nell’area di Tor Vergata, in previsione della Veglia e della Messa conclusiva di Papa Leone XIV.

Per il Giubileo dei Giovani la Regione Lazio ha messo in campo un Piano che prevede l’impegno della Protezione Civile, un dispositivo di protezione sanitaria e il potenziamento dei trasporti.

Nello specifico.

PROTEZIONE CIVILE: IL VILLAGGIO CAMPALE DI TOR VERGATA

La Regione Lazio – Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 ha realizzato sull’area interessata dall’evento “Il Giubileo dei Giovani” a Tor Vergata un Villaggio Campale, nel quale verranno ospitati 4000 volontari (inclusi i soccorritori sanitari volontari, nonché il personale di Ares 118) che saranno impegnati nel fornire assistenza alla popolazione fino al 3/08/2025, a cui saranno garantiti il pernottamento e i pasti giornalieri, anche per tutti coloro che a diverso titolo saranno impiegati nell’area del villaggio e nel coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione (forze dell’ordine, VVF, steward, altri Enti e istituzioni), per un totale di 5.000 pasti al giorno.

Più nel dettaglio, il Villaggio Campale realizzato nell’area della “Città dello Sport di Tor Vergata” si sviluppa su una superficie di circa 3 ettari all’interno del complesso sportivo-universitario di Tor Vergata di circa 52 ettari complessivi. L’area del villaggio campale è delimitata da recinzione ed è accessibile da due varchi controllati dalla guardiania, uno a via di Passolombardo e l’altro a via dell’Archiginnasio.

Il campo è diviso in aree e comprende:

1 – Area per il riposo e il pernottamento dei volontari costituita da:

n. 20 tensostrutture climatizzate di Croce Rossa per n. 3.000 volontari;

n. 10 tensostrutture climatizzate della Regione Lazio per n. 1.000 volontari;

n. 10 tende per forze dell’ordine, per n. 80 persone circa;

n. 50 moduli bagni chimici;

n. 12 moduli bagno doccia aggiuntivi Regione Lazio.

2 – campo base posizionato nei pressi dell’entrata di via dell’Archiginnasio con Segreteria per la registrazione dei volontari e dei visitatori;

3 – n. 5 cucine da campo totali allestite dalla Regione Lazio di cui 1 per celiaci/allergici per un totale di 5.000 pasti al giorno ed una posizionata al di fuori per il confezionamento di pasti da asporto;

4 – n. 300 stalli parcheggio per i mezzi di servizio di Protezione Civile.

La Protezione Civile regionale parteciperà attivamente all’assistenza e all’accoglienza dei giovani pellegrini, fornendo supporto logistico e operativo.

PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA AREALE TOR VERGATA

Il dispositivo di protezione sanitaria prevede le seguenti risorse:

POSTO MEDICO AVANZATO (PMA)

1 PMA ARES 118 presso Le Vele dalla mattina del 28 luglio 2025 fino alla chiusura di tutti gli eventi previsti nell’Areale di Tor Vergata nella serata del 4 agosto 2025; 8 PMA dalla mattina del giorno 1° agosto 2025 (con montaggio strutture campali nella tarda serata del giorno 31 luglio 2025) fino a termine deflusso partecipanti in data 3 agosto 2025:

n 4 PMA ARES 118, ciascuno presidiato da n. 1 Medico ARES 118 e n. 2 Infermieri ARES 118 coadiuvati da ulteriori unità di personale medico rese disponibili dal Servizio Sanitario Regionale e da personale tecnico per il supporto logistico:

2 PMA in AREA 1 2 PMA in AREA 2 4 PMA (strutture campali e personale sanitario e di supporto) messi a disposizione dalle OdV in convenzione con ARES 118: 1 PMA in AREA 3 1 PMA in AREA 5 (zona filtro) 1 PMA in AREA 6 1 PMA Stazione Metro Anagnina

n.1 PMA ARES 118 in AREA 3, operativo dalla tarda serata del 1° agosto 2025 (precedentemente impegnato durante le ore diurne a presidio dell’evento collaterale Confessioni al Circo Massimo) fino a termine deflusso partecipanti in data 3 agosto 2025.

Il personale sanitario presente presso i PMA garantirà l’assistenza sanitaria adeguata. Inoltre, in caso di:

− trattamento in loco con risoluzione della problematica clinica evidenziata o di rifiuto di ospedalizzazione, comunicherà al Nucleo Evento CORES i dati di fine intervento (anagrafica, valutazione sanitaria, prestazioni assistenziali ed eventuali note di rilievo);

− trasporto di ospedalizzazione, inoltrerà richiesta al Nucleo Evento CORES affinché lo stesso Nucleo attivi il mezzo di soccorso adeguato al trasporto e definisca l’ospedale di destinazione appropriato sia dal punto di vista clinico che organizzativo.

AMBULANZE DI SOCCORSO MEDICALIZZATE (ASM)

È prevista l’operatività delle seguenti Ambulanze Medicalizzate (ASM) messe a disposizione dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) in convenzione con ARES 118, con equipaggio costituito da n. 1 autista, n. 1 Medico e n. 1 Infermiere.

1 ASM presso PMA ARES 118 ubicato presso Le Vele dalla mattina del 28 luglio 2025 fino alla chiusura di tutti gli eventi previsti nell’Areale di Tor Vergata nella serata del 4 agosto 2025; 1 ASM presso il retropalco della Sala Stampa dalla mattina del 2 agosto 2025 fino a termine deflusso partecipanti in data 3 agosto 2025; 2 ASM presso ciascuno dei n. 2 PMA ARES 118 in AREA 1; 2 ASM presso ciascuno dei n. 2 PMA ARES 118 in AREA 2; 2 ASM presso il PMA ARES 118 in AREA 3; 2 ASM presso il PMA OdV in AREA 3; 1 ASM presso il PMA OdV in AREA 5 (zona filtro); 1 ASM presso il PMA OdV in AREA 6; 1 ASM presso il PMA OdV presso la Stazione Metro Anagnina.

Il personale sanitario delle ASM ubicate in prossimità dei PMA garantirà attività assistenziali a supporto del personale operante nei PMA, e procederà al trasporto di ospedalizzazione medicalizzato o infermieristico a partenza dal PMA stesso su richiesta del Nucleo Evento CORES.

AMBULANZE DI SOCCORSO INFERMIERISTICHE (ASI)

Per la protezione sanitaria dei percorsi pedonali di avvicinamento all’Areale di Tor Vergata, è prevista dalla mattinata del 1° agosto 2025 fino a termine deflusso partecipanti in data 3 agosto 2025, l’operatività delle seguenti Ambulanze Infermieristiche (ASI) messe a disposizione dalle OdV in convenzione con ARES 118, con equipaggio costituito da n. 1 autista, n. 1 Infermiere e n. 1 soccorritore, dislocate strategicamente come di seguito:

15 ASI lungo il “Cammino del Giubileo” (percorso di circa 15 km con partenza da Piazza San Giovanni in Laterano ed arrivo al Varco 1); 4 ASI lungo il percorso con partenza dalla Stazione Metro Anagnina ed arrivo al Varco 2 (circa 5,3 km); 4 ASI lungo il percorso con partenza dalla Stazione Ciampino ed arrivo al Varco 2 (circa 7,5 km); 4 ASI lungo il percorso con partenza dalla Stazione di Frascati ed arrivo al Varco 2 (circa 7,5 km); 3 ASI lungo il percorso con partenza dalla Stazione Metro Grotte Celoni ed arrivo al Varco 3 (circa 5 km).

SQUADRE A PIEDI (SAP)

È prevista l’operatività di Squadre a piedi messe a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale costituite da n. 3 soccorritori. Per ciascuna SAP è prevista la dotazione con Defibrillatore Semi-Automatico (DAE), zaino di primo soccorso e telo portaferiti.

Le SAP, impegnate presso l’Areale di Tor Vergata, operative in data 1° agosto (h24), 2 agosto (h24) e 3 agosto (orario diurno fino a termine evento) risulteranno complessivamente n. 420 per giornata, con un rapporto di operatività diurna e notturna pari a 2:1, equamente distribuite fra le aree, prevendendo almeno n. 1 SAP per ogni sub-settore.

TEAM UNIDEC

Un Team UNIDEC ARES 118 con stazionamento da definire, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, costituito da n. 1 Medico, n. 6 Infermieri e n. 2 Operatori Tecnici, risulterà attivabile per la giornata del 2 e 3 agosto 2025.

ELISOCCORSO ARES 118

In data 2 e 3 agosto 2025 sarà presente in orario diurno dalle ore 6 alle ore 18 o fino a cessate esigenze un elicottero sanitario dedicato all’evento.

NUCLEO EVENTO CORES

Presso la Centrale Operativa ARES 118 Roma Area Metropolitana risulterà operativo un Nucleo dedicato alla gestione dell’evento a composizione medico-infermieristica. Al Nucleo Evento CORES compete in esclusiva la movimentazione dei mezzi di soccorso

CONTROL ROOM

La Control Room sarà presidiata da un Referente ARES 118, coadiuvato da n.1 Referente per OdV, partecipante alla composizione delle SAP.

POSTO DI COMANDO AVANZATO (PCA)

È prevista la presenza di un’unità ARES 118 con funzione di Direttore dei Soccorsi Sanitari, incaricato di presidiare il Posto di Comando Avanzato, in contatto con il Nucleo Evento CORES.

PSICOLOGI

Presso n. 1 PMA ARES 118 dell’area 1, 2 e 3 è prevista la presenza di un gazebo destinato all’operatività dei professionisti Psicologi e Mediatori Culturali INMP, messi a disposizione dalla UOS Psicologia ARES 118.

EVENTI COLLATERALI

Per tutti gli eventi collaterali previsti dal 28 luglio al 4 agosto 2025 ed i siti dedicati all’accoglienza dei pellegrini (Parco di Tor Tre Teste, Parco Allende, Istituto Gerini, Fiera di Roma, etc…), la protezione sanitaria sarà realizzata con lo stazionamento di mezzi di soccorso o l’allestimento di postazioni temporanee di soccorso.

SERVIZI FERROVIARI E BUS POTENZIATI PER GARANTIRE TPL

La Regione Lazio, attraverso un accordo con Trenitalia e con l’azienda del trasporto regionale Cotral, ha messo a punto il programma di potenziamento dei servizi ferroviari e su gomma per il Giubileo dei Giovani 2025. Più treni e bus a disposizione, orario ferroviario allungato anche per la Roma-Lido e potenziamento dell’assistenza presso le stazioni.

Il piano ferroviario con Trenitalia, finanziato con 12 milioni di euro di fondi giubilari, tiene conto dei flussi stimati per il Giubileo dei Giovani, che vedranno la partecipazione di circa 500mila persone, secondo le indicazioni pervenute dal Commissario Straordinario. Circa 600 giovani saranno, inoltre, ospitati nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia di proprietà della Regione Lazio.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario, in particolare, dal 28 luglio al 3 agosto, i provvedimenti riguarderanno:

– Dal lunedì al venerdì la linea FL1 nella tratta Roma Tuscolana- Fiumicino Aeroporto, allungando l’orario del servizio ferroviario, per consentire nella fascia notturna il rientro di circa 25.000 giovani che alloggeranno a Fiera di Roma.

– Dal lunedì al venerdì la tratta Roma Termini – Roma S. Pietro – Roma Aurelia per aumentare la capacità di posti, aggiungendo nuovi treni.

– Sabato e domenica le linee dei Castelli e FL6 per aumentare la capacità dei posti nella tratta Roma-Ciampino, programmando nuovi treni, modificando la flotta sulle tracce attuali, assegnando la fermata straordinaria di Ciampino ai treni ordinari.

– Sabato mattina e domenica pomeriggio i treni veloci nella tratta Ciampino-Fiera di Roma e viceversa al fine di offrire un servizio “diretto” senza rottura di carico nel nodo di Roma ai 25.000 giovani che dovranno spostarsi da/per l’area dell’evento a Tor Vergata.

In merito all’assistenza, saranno potenziati i presidi di Roma Termini, Fiumicino Aeroporto, Roma Ostiense, Fiera di Roma, Ciampino e Roma San Pietro.

Il potenziamento del servizio su gomma organizzato da Cotral prevede navette (dal lunedì al sabato) per il trasporto di circa 20mila pellegrini alloggiati presso la Fiera di Roma; un servizio dedicato a volontari, coro della Diocesi di Roma, vescovi e cardinali per i collegamenti verso il Dicastero (da venerdì a domenica) da San Giovanni, piazza Pia e altre sedi ecclesiastiche; l’attivazione per l’hinterland romano di un supporto con “macchine calde” e un servizio flessibile per facilitare gli spostamenti dei giovani.

Per quanto riguarda la Roma-Lido nelle giornate del 29 luglio e 1° agosto sarà prolungato l’orario di apertura della linea garantendo le ultime partenze dai capolinea di Colombo e Porta San Paolo alle ore 1.30, per venire incontro alle esigenze dei giovani che verranno ospitati nelle strutture del X Municipio.