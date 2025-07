GIUBILEO DEI GIOVANI, ASSESSORE CIACCIARELLI VISITA CAMPO PROTEZIONE CIVILE: ASSICURATA CORRETTA ACCOGLIENZA

«Ho avuto modo di effettuare un sopralluogo, assieme al direttore Massimo La Pietra, presso il campo della Protezione civile allestito in occasione del Giubileo dei Giovani, che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto»

Lo ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«In questi giorni, grazie alla collaborazione tra la direzione regionale di Protezione civile e i gruppi dei volontari presenti, sono in corso le attività di allestimento del punto di accoglienza dei pellegrini presso la Vela di Calatrava, che ospiterà circa 4mila volontari impegnati per il Giubileo dei Giovani. Per garantire un’organizzazione efficiente è necessario l’impiego di un numero elevato di volontari. Le attività giubilari, unite alla campagna AIB, richiedono uno sforzo notevole. Desidero ringraziare tutti per l’impegno e la dedizione che dimostrano quotidianamente in ogni attività. Un ringraziamento particolare va anche alla direzione della Protezione civile regionale, guidata da Massimo La Pietra, per la costante e preziosa collaborazione», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.