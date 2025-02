GIUBILEO, A ITRI LA PRIMA TAPPA DEL PROGETTO “IN CAMMINO NELLE AREE PROTETTE DEL LAZIO”

Parte da Itri la prima importante tappa del progetto “In cammino nelle aree protette del Lazio – Edizione Giubileo 2025”, promosso dall’assessorato regionale all’Ambiente guidato da Elena Palazzo e dall’assessorato ai Parchi guidato da Giancarlo Righini.

L’iniziativa, in collaborazione con Cammini d’Italia, dedicata al turismo lento e sostenibile e pensata per valorizzare le numerose bellezze ancora da scoprire in tutto il territorio del Lazio, coinvolge sette Parchi, una Riserva e otto Cammini di rilevanza storica e culturale nel corso del 2025.

Il primo evento è stato fissato per il 22 febbraio nel borgo storico di Itri, dove è stata organizzata una visita guidata gratuita con degustazione dei prodotti a marchio Natura in Campo. Per l’occasione presente alla partenza, alle ore 10, l’assessore regionale Elena Palazzo. Al termine del tour prevista la presentazione dell’eccellenza gastronomica itrana, ovvero le olive da cui si estrae un olio pregiato, famoso in tutta Italia e molto richiesto anche all’estero.

«Un’occasione perfetta per immergersi nella cultura e nei sapori del territorio – spiega l’assessore regionale Elena Palazzo -. Stiamo puntando molto sulla valorizzazione delle aree naturali di cui tutto il Lazio è ricco. Luoghi capaci di svelare angoli inesplorati, paesaggi mozzafiato e di favorire lo sviluppo di un turismo lento e sostenibile. Sono felice che il progetto prenda il via proprio nel sud pontino che ha molto da offrire in tal senso. Attraverso il Cammino nelle Aree Protette del Lazio diamo l’opportunità a tutti di conoscere da vicino le nostre bellezze paesaggistiche e allo stesso tempo di scoprire le eccellenze enogastronomiche di tutto il Lazio che molto raccontano delle nostre tradizioni e della nostra storia, proprio come le famose olive itrane. Il modo giusto per promuovere le nostre località e per favorire lo sviluppo del territorio».

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio 2025 nel Parco Naturale dei Monti Aurunci. Si partirà dal Rifugio Pornito, a Maranola fino a raggiungere la cima del Monte Redentore, dove sarà possibile ammirare la vista spettacolare sul golfo di Gaeta e le Isole Pontine. La passeggiata sarà dedicata alla scoperta del Cammino di San Filippo Neri.

Per conoscere le prossime tappe e iscriversi è possibile consultare il portale www.camminiditalia.org.