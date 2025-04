“Giubileo 2025: un’opportunità di collaborazione tra istituzioni, imprese e organizzazioni sociali. Dalla Camera di Commercio traiettoria condivisa per lo sviluppo

“Giubileo 2025: un’opportunità di collaborazione tra istituzioni, imprese e organizzazioni sociali”, è stato il tema della conferenza che si è svolta ieri pomeriggio a Frosinone. Un appuntamento, promosso dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, presso la sede frusinate dell’ente, che ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tra diverse realtà del territorio, con l’obiettivo di esplorare le potenzialità del Giubileo 2025 come motore di crescita sociale, culturale ed economica per Frosinone e per l’intera regione.

L’evento, voluto dal Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora, e dal Componente di Giunta della Camera di Commercio e Delegato al progetto “Verso il Giubileo”, Guido D’Amico, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, dei dirigenti di enti pubblici e privati, oltre a quella di esponenti del mondo imprenditoriale e delle organizzazioni sociali.

Sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; Simona Baldassarre, Assessore della Regione Lazio; Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo della Diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino, Anagni e Alatri; l’On. Giorgio Simeoni, Presidente della Commissione speciale “Giubileo 2025” della Regione Lazio e Armando Valiani, Segretario Generale Ugl Lazio.

Nel corso della conferenza, sono stati approfonditi i molteplici aspetti che il Giubileo 2025 può portare sul territorio, non solo dal punto di vista religioso ma anche come un’opportunità concreta per favorire la collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà sociali. Si è parlato, infatti, di come l’evento possa fungere da volano per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, turistico-culturali e sociali, con l’intento di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città di Frosinone e della provincia.

A margine dell’incontro, il Presidente Giovanni Acampora ha evidenziato le enormi opportunità offerte dal Giubileo 2025 per lo sviluppo dei territori, del turismo e dell’intero indotto economico: “Il Giubileo rappresenta un’occasione unica per promuovere il territorio e valorizzare nostre eccellenze in ogni ambito. Occorre lavorare in sinergia, proseguendo lungo la rotta che da mesi la Camera di Commercio ha tracciato coinvolgendo tutti i principali attori dell’area vasta Frosinone Latina per renderli protagonisti di un percorso condiviso volto a cogliere questa grande opportunità per accrescere la visibilità del territorio e attrarre nuovi visitatori, con benefici economici e sociali per l’intera comunità”.

Il Delegato Guido D’Amico, nel dare il via ai lavori, ha invece sottolineato: “La Camera di Commercio prosegue nel solco di un percorso condiviso avviato da tempo per sostenere le imprese locali e promuovere il territorio nell’anno del Giubileo. Abbiamo scelto di lavorare insieme per valorizzare le risorse culturali e turistiche del territorio, e per creare opportunità di crescita economica e sociale per la comunità locale. Amministratori locali, imprenditori, associazioni di categoria e sindacati, la sfida del Giubileo coinvolge tutti e la grande partecipazione all’evento di oggi è la conferma che non ci faremo trovare impreparati”.

Il confronto è stato particolarmente arricchito dalla presenza del Cardinale Marc Armand Ouellet, Prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi, che ha concluso i lavori con un intervento di grande rilevanza spirituale e sociale: “Raccontare qui, in questi luoghi a me molto cari e carichi di significato spirituale e simbolico, la Speranza del Giubileo 2025 è un piacere per il quale ringrazio la Camera di Commercio che ha voluto questo incontro. Viviamo in un caos geopolitico e commerciale che non sappiamo dove ci porterà ma è necessario ritrovare la cultura cattolica che ci definisce come cristiani, come fratelli, in ogni azione della nostra quotidianità seppur segnata da difficoltà. È questa la Speranza che non dobbiamo perdere. Il Giubileo 2025 rappresenta non solo un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, ma anche un’opportunità concreta per rafforzare i legami tra la Chiesa, le istituzioni civili, le imprese e il mondo del sociale. Eventi come quello promosso a Frosinone sono fondamentali per costruire sinergie che vadano oltre l’evento in sé, generando un impatto duraturo sul territorio. È attraverso la collaborazione e il dialogo che possiamo rispondere alle sfide del nostro tempo e promuovere una crescita integrale, che metta al centro la persona umana e la dignità di ogni comunità”.

Uno degli aspetti centrali emersi è stato proprio il coinvolgimento delle imprese locali e delle organizzazioni del terzo settore. È stato sottolineato quanto sia fondamentale un lavoro di squadra tra pubblico e privato per costruire un progetto che possa generare ricadute positive non solo sul piano economico, ma anche sul piano sociale e culturale. In particolare, si è parlato di progetti che possano garantire una maggiore inclusività e sostenibilità, offrendo a tutte le categorie, in particolar modo a quelle più vulnerabili, opportunità di crescita e partecipazione.

I diversi interventi hanno animato il dibattito evidenziando le potenzialità del Giubileo per attrarre visitatori non solo dall’Italia ma anche dall’estero, contribuendo così ad aumentare il flusso turistico verso la regione e a incentivare il settore dell’ospitalità e dei servizi.

Il confronto ha dimostrato la forte volontà delle istituzioni, delle imprese e delle realtà sociali di lavorare insieme per costruire un futuro condiviso, basato su valori di inclusione, solidarietà e sviluppo sostenibile. Non è più il momento di pensare al Giubileo come un evento isolato, ma come un’occasione che possa rinnovare e rafforzare le radici della comunità, in un’ottica di crescita condivisa.