Giubileo 2025: sinergia tra Regione e Comuni per valorizzare il patrimonio storico del Nord Ciociaria

Un passo importante verso il Giubileo 2025: l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, in collaborazione con l’assessore regionale alla Cultura Simona Baldassarre, ha incontrato i sindaci e i delegati dei comuni dell’Area Nord della provincia di Frosinone per discutere delle opportunità offerte dall’evento.

Un territorio ricco di storia e fede

L’incontro, svoltosi a Roma, ha coinvolto città dalla grande rilevanza storico-artistica e religiosa come Alatri, Anagni, Ferentino, Fiuggi e Veroli, tutte caratterizzate dalla presenza di mura poligonali e un patrimonio culturale unico. L’obiettivo? Pianificare iniziative che possano valorizzare questi territori in occasione del Giubileo, attirando pellegrini e turisti da ogni parte del mondo.

Promozione e valorizzazione del Lazio

“Il Giubileo non è solo un’occasione per la città di Roma, ma per tutta la regione Lazio,” ha dichiarato Ciacciarelli. “È fondamentale valorizzare i comuni con un forte legame storico e religioso, soprattutto quelli facilmente collegabili alla capitale. Per questo abbiamo ritenuto strategico coinvolgere i sindaci dell’Area Nord della provincia di Frosinone.”

Sinergia e pianificazione

La collaborazione tra amministrazioni locali e Regione sarà cruciale per cogliere al meglio questa opportunità, mettendo in campo progetti che promuovano il territorio, migliorino l’accoglienza e valorizzino le tradizioni storiche e religiose.

Uno sguardo al futuro

Con il Giubileo 2025 alle porte, l’incontro rappresenta il primo passo verso una sinergia concreta tra istituzioni regionali e locali, con l’obiettivo di trasformare un evento spirituale in una leva di sviluppo culturale, turistico ed economico per l’intera area nord della Ciociaria.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulle iniziative che verranno presentate nei prossimi mesi.