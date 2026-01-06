GIUBILEO 2025, NEL LAZIO GESTITI UN MILIONE E 663MILA ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO: 43MILA IN PIÙ RISPETTO AL 2024

Il 2025, anno del Giubileo della Speranza, ha fatto registrare un incremento degli accessi ai pronto soccorso del Lazio e a quelli della Capitale.

Di seguito i numeri nel dettaglio.

Accessi ai pronto soccorso degli ospedali nel Lazio

Nel periodo gennaio-novembre 2025 gli accessi registrati nel Lazio sono stati 1.663.676; mentre nello stesso periodo del 2024 sono stati 1.620.822. Nel 2025, quindi, circa 43mila in più.

Accessi ai pronto soccorso degli ospedali di Roma

Nel periodo gennaio-novembre 2025 gli accessi registrati a Roma sono stati 1.263.527; mentre nello stesso periodo del 2024 sono stati 1.227.552. Nel 2025, quindi, circa 36mila in più.

Per quanto riguarda l’ospedale Santo Spirito, il più vicino al Vaticano, le quattro postazioni di Guardia Medica messe a disposizione per il periodo del Giubileo 2025, hanno fatto registrare 6mila accessi (di cui 3909 solo al Santo Spirito). Inoltre, gli accessi totali al Pronto Soccorso nel 2025 sono stati 27485, oltre 3mila in più rispetto al 2024 che ne aveva fatto registrare 24471.

Complessivamente, nel 2025 gli interventi del 118 nel Lazio sono stati 636.822, circa 40mila in più rispetto ai 597260 interventi del 2024.