GIUBILEO 2025, CIACCIARELLI: «VICINANZA A TUTTE LE ISTITUZIONI CHE HANNO GARANTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ»

«Terminato ufficialmente il Giubileo 2025, è doveroso sottolineare il grande lavoro svolto da tutte le istituzioni, le forze dell’ordine ed i volontari coinvolti per garantire il regolare andamento delle attività giubilari. L’organizzazione del Giubileo 2025 ha rappresentato un eccellente esempio di collaborazione istituzionale tra Governo – Regione Lazio e Aziende Regionali, in primis Ares 118 – Comune di Roma – Forze dell’ordine e mondo del volontariato, riuscendo tramite una costante condivisione a consentire la corretta realizzazione di tutti gli eventi. In qualità di assessore regionale alla Protezione Civile è per me doveroso aprire una parentesi sull’impegno dimostrato dal mondo del volontariato di protezione civile in occasione delle attività giubilari. Il 2025 ha costituito, infatti, un anno particolarmente intenso per il volontariato di protezione civile, impegnato contestualmente in molteplici attività, dalla ordinaria campagna AIB all’organizzazione ed allestimento del villaggio campale di Tor Vergata in occasione del Giubileo dei giovani dello scorso mese di agosto. All’esito di tali attività non posso non sottolineare come lo spirito del volontariato nel Lazio abbia dimostrato la propria compattezza ed il proprio profondo spirito di solidarietà, riuscendo a colmare tutte le emergenze che si sono susseguite, garantendo ordine e sicurezza in ogni evento. Per tale ragione ho accolto con grande entusiasmo l’invito di Roma Capitale a ringraziare tutte le istituzioni ed i volontari che con il loro impegno hanno consentito un’ottima riuscita del Giubileo 2025. Ringrazio, in particolare, tutti i volontari di protezione civile che hanno dimostrato ancora una volta il loro forte senso civico in occasione delle attività giubilari». Lo dichiara, l’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli.

Correlati