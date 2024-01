Giubileo 2025, Ciacciarelli: “Assegnati più di 14 mln di euro all’Asl Frosinone per imnportanti interventi”

“Con grande soddisfazione abbiamo provveduto a deliberare in Giunta Regionale del Lazio l’assegnazione alle aziende del SSR apposite risorse per la realizzazione di interventi giubilari.

In particolare più di 14 milioni di euro sono destinati all’Asl di Frosinone per precisi interventi riguardanti diverse strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale.

Sono previsti infatti interventi di ristrutturazione spazi e potenziamento delle strutture del Pronto Soccorso dell’Ospedale Spaziani di Frosinone per 4.514.000 euro, dell’Ospedale S.Scolastica di Cassino per 3.275.700 euro, dell’ospedale SS.Trinità di Sora per 4.270.000 euro e dell’Ospedale S. Benedetto di Alatri per 2.474.160 euro.

Importanti interventi finalizzati a superare le problematiche riscontrate in uno dei settori più delicati ed importanti quali i Pronto Soccorso, strutture che ritengo costituiscano dei veri ‘Salva vita’ ed in cui gli operatori sanitari si trovano costretti a combattere con continue emergenze in condizioni insostenibili.

Per tale ragione la suddetta programmazione rappresenta e conferma la consapevolezza assunta dal nuovo governo regionale del Lazio circa le vere problematiche legate al sistema sanitario e vissute in particolar modo nelle province.

Ringrazio il Presidente Rocca per il lavoro specifico che sta portando avanti in materia sanitaria e che sta dando i propri primi risultati concreti.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA