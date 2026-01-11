Giubileo 2025, Acampora in udienza con Papa Leone XIV “Un riconoscimento al lavoro sul territorio”

La Camera di Commercio di Frosinone Latina ha partecipato questa mattina, in Vaticano, all’Udienza Particolare con il Santo Padre Leone XIV, promossa dal Dicastero per l’Evangelizzazione per esprimere la gratitudine della Santa Sede a quanti hanno collaborato all’organizzazione e alla celebrazione del Giubileo Ordinario 2025.

All’appuntamento, che si è svolto nell’Aula Paolo VI, ha preso parte il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora, in rappresentanza dell’ente camerale e del lavoro portato avanti in questi mesi sul territorio dell’area vasta Frosinone Latina.

L’invito ufficiale del Dicastero rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno profuso dalla Camera di Commercio nel costruire un percorso di coinvolgimento delle istituzioni, delle imprese e del mondo sociale, con l’obiettivo di trasformare il Giubileo in una concreta occasione di crescita culturale, turistica ed economica per il territorio.

Nel corso dell’udienza, il Santo Padre ha voluto ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita di un evento di portata mondiale che ha saputo coniugare dimensione spirituale, accoglienza, organizzazione e capacità dei territori di fare sistema.

“L’invito del Vaticano e l’incontro con il Santo Padre rappresentano per noi un motivo di grande orgoglio e, soprattutto, la conferma che il lavoro svolto insieme al territorio è stato riconosciuto e apprezzato”, ha dichiarato il presidente Giovanni Acampora. “Il Giubileo non è stato solo un evento religioso straordinario, ma anche un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali, valorizzando le nostre eccellenze e proiettando il territorio in una dimensione nazionale e internazionale”.

Sulla stessa linea il componente di Giunta delegato al progetto “Verso il Giubileo”, Guido D’Amico: “Abbiamo lavorato per mesi costruendo una rete ampia e inclusiva, coinvolgendo enti locali, sistema produttivo e mondo del sociale. Questo invito è un riconoscimento che va condiviso con tutti coloro che hanno creduto in questo percorso e che hanno contribuito a rendere il Giubileo un’opportunità reale per il nostro territorio”.

La partecipazione all’udienza in Vaticano suggella un cammino che ha visto la Camera di Commercio di Frosinone Latina impegnata in prima linea nel promuovere iniziative, momenti di confronto e progettualità legate al Giubileo, con l’obiettivo di lasciare un’eredità duratura in termini di sviluppo, coesione e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale.