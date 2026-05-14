Giro d’Italia – Venerdì 15 Maggio 2026 7^ tappa “Formia-Blockhaus” – Aree di parcheggio gratuite

Formia si prepara al Giro d’Italia 2026𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐀 𝐒𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐀𝐋 𝐆𝐈𝐑𝐎 𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔.
In occasione della 7ª tappa del Giro d’Italia di venerdì 15 maggio 2026, il Comune di Formia mette a disposizione diverse aree di parcheggio gratuite per cittadini, visitatori e appassionati che raggiungeranno la città per vivere una giornata di grande sport e spettacolo.
Parcheggi disponibili:
- Via Olivastro Spaventola (area Mercato nuovo);
- Via Madonna di Ponza;
- Parcheggio antistante la farmacia comunale dell’ospedale “Dono Svizzero” (sotto la strada “Litoranea”);
- Porto Turistico Molo Azzurra (antistante il ristorante Zì Anna);
- Piazzale Molo Vespucci
Una rete di aree di sosta pensata per facilitare l’accesso al villaggio di tappa e alle zone dedicate alla partenza della corsa.
N.B. Strada Litoranea chiusa dalle ore 09:15.
Ore 10:45: Start gara da Largo Paone
Formia è pronta ad accogliere il Giro d’Italia con entusiasmo, organizzazione e servizi per tutti.
Link Mappa: https://kmzview.com/Lgx926cmbGyNNGTGSczw