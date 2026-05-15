Giro d’Italia, San Giorgio a Liri si rifà il look: 164mila euro per le strade

“Desideriamo ringraziare il Commissario Prefettizio del Comune di San Giorgio a Liri, Dott.ssa Agnese Scala per l’efficiente lavoro compiuto per garantire il ripristino di condizioni di ordinaria viabilità di Corso Spatuzzi – Viale Marconi in occasione di un momento di notevole rilievo per la nostra comunità come il passaggio del Giro d’Italia. Attraverso uno stanziamento di oltre 164 mila euro derivanti dal bilancio comunale, infatti, è stato assicurato il superamento di un consolidato stato di usura che non avrebbe garantito la presenza delle condizioni coerenti e funzionali ad un momento così importante per la nostra comunità. È doveroso evidenziare che chi sostiene che il tratto comunale si sarebbe potuto asfaltare con l’intervento della Regione Lazio dice il falso, in quanto negli ultimi mesi non vi è stato nessun avviso pubblico per la richiesta di fondi sugli asfalti. Siamo sicuri che dopo questo importante intervento il Commissario Prefettizio saprà destinare i fondi dell’Autovelox anche alla manutenzione ordinaria della viabilità delle contrade. Grazie alla Dott.Scala, per aver dimostrato tutta la propria sensibilità e vicinanza istituzionale per la città di San Giorgio a Liri.”Lo dichiarano gli ex Consiglieri Comunali di minoranza di San Giorgio a Liri Luigi Di Cicco, Fabio Lucciola e Enrico De Simone.