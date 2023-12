Giro delle Regioni Ciclocross, la tappa di Capannelle si sposta al My Fly Zone Bike Park, sempre a Roma

Sarà una location davvero inedita ad ospitare la sedicesima edizione del Memorial Romano Scotti, il ciclocross capitolino più atteso dell’anno, valido anche come tappa conclusiva del Lazio Cross e del Giro delle Regioni Ciclocross, nonché come Campionato Provinciale Roma e Campionato Regionale Team Relay. Il 6 e il 7 gennaio prossimi la prima fatica ciclistica del 2024 approderà infatti al My Fly Zone, il Bike Park sito in via Castel di Leva, a due passi dall’Ardeatina e dal Santuario del Divino Amore.

Un cambio di location sopraggiunto per cause di forza maggiore e che ha visto impegnato lo staff dell’ASD Romano Scotti nel pieno delle festività natalizie pur di salvaguardare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in un impianto sportivo storico la cui anima è legata a doppio filo col ciclocross. Purtroppo, come ha dovuto evidenziare anche l’ing. Elio Pautasso, Presidente di Capannelle HippoGroup: «Il rapporto tra il Comune di Roma e Capannelle HippoGroup è in via di definizione per il nuovo anno pertanto non è possibile utilizzare l’impianto prima degli accordi». L’ASD Romano Scotti e il suo vulcanico presidente, non si sono arresi e con gli amici del My Fly Zone si è individuato un campo gara ancor più esigente e tecnico dell’originale, un vero e proprio banco di prova, con importanti dislivelli e cambi di ritmo, sul quale rifinire i dettagli in vista delle imminenti rassegne tricolori.

COMUNICATO STAMPA