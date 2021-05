Gioventù Nazionale MSGC: Bando “Capitale italiana del libro”

Come ben sappiamo la cultura, in un popolo e in un paese è un punto fondamentale per le future generazioni e la futura classe dirigente.Proprio per questo come presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ho protocollato in comune un’informativa al sindaco e a tutti i consiglieri in cui si invita l’Amministrazione tutta a prendere visione del Bando “Capitale Italiana del Libro”, con scadenza l’11/07/2021, che mira a valorizzare la lettura di un buon libro, per migliorare l’offerta culturale , utilizzo di nuove tecnologie per anziani e disabili, promozione dell’inprenditorialità nei settori culturali e creativi, avvicinare il più possibile i giovani e promuovere la frequentazione di biblioteche, abitudine persa in questi anni. L’obiettivo di GN quindi, è quello di far riscoprire la forza di un buon libro invece di affossarsi per ore sui social, un punto fondamentale è anche quello di “ampliare” con dei testi e idee nuove la biblioteca comunale. Sarebbe appunto questa una buona occasione per valorizzare al meglio la nostra Biblioteca Comunale Ireneo Pio Valeriani sita in Via San Luigi.

Comunicato stampa a firma di Maria Lucia Belli Presidente GN MSGC

