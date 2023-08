Gioventù Nazionale Ferentino, torna per il quinto anno “Operazione ZAINO SOLIDALE “

Torna per il quinto anno consecutivo l’iniziativa sociale “Operazione ZAINO SOLIDALE ” promossa da Gioventù Nazionale Ferentino mov.giovanile di Fdi guidato dal Presidente Claudia Angelisanti.

L’iniziativa si sviluppa nella città gigliata con distinti punti di raccolta di materiale scolastico e prodotti di cancelleria da donare a chi ne ha più bisogno. Qui, chiunque vorrà, potrà lasciare un piccolo contributo o ricevere informazioni per richieste di ausilio. L’obiettivo di tale raccolta mira ad eliminare le differenze socio-economiche tra i più piccoli e non solo.

Sono infatti quattro le cartolibrerie presenti sul territorio di Ferentino ad aver aderito al progetto solidale: la Cartolibreria Collalti in via XX settembre n.26; la Cartolibreria Fiorini in via Casilina n.72 , la Cartolibreria Brav Servizi in via sant’Agata n.14 e in via Aia San Francesco n.30 e la Tabaccheria Mastrangeli in via Guglielmo Marconi n.30.

Il commento

“Zaino solidale si conferma l’evento cardine del nostro percorso sul territorio, anno dopo anno l’iniziativa riscuote sempre più successo. Il nostro impegno è quello di organizzare dei punti di raccolta, di materiale scolastico e prodotti di cancelleria da donare a chi ne ha più bisogno, per sottolineare vicinanza anche alle attività commerciali del nostro territorio. Siamo abituati a muoverci con umiltà e discrezione tra la gente, perché, come ribadito più volte, la nostra politica è fatta dalla gente per la gente, vedere la felicità nei volti delle persone, in questo caso nei volti dei bambini, è la nostra più grande soddisfazione. La scuola va intesa come luogo dell’apprendimento, della socializzazione, della crescita, ma anche dell’inclusione e della solidarietà.”

COMUNICATO STAMPA