Giovannone: «Via al sondaggio ambientale a Ceccano e nella Valle del Sacco»

Fabio Giovannone, in corsa come sindaco di Ceccano, sprona la comunità a rispondere al sondaggio online APaIM. Si chiama “Prevenzione e ambiente secondo i cittadini della Valle del Sacco”. L’iniziativa della “Associazione Pazienti Italia Melanoma” viene sposata appieno dalla lista “Savoni per Giovannone”, guidata da Alessandro Savoni. Viene lanciata dalla biologa Antonella Del Brocco, consigliera dell’APaIM e candidata al consiglio comunale. Si può rispondere facilmente al questionario, accedendo con il proprio indirizzo e-mail all’apposito link.

«Il sondaggio – spiega Giovannone – ha ha lo scopo di raccogliere informazioni utili a comprendere lo stato di salute percepito dalla popolazione residente a Ceccano e nella Valle del Sacco. Le risposte sono anonime e varranno utilizzate solo ai fini statistici». Alessandro Savoni è stato consigliere delegato e assessore comunale all’ambiente dal 2015 al 2019. Con un gruppo di lavoro, di cui faceva parte Antonella Del Brocco, ha già ottenuto risultati nella lotta contro l’inquinamento di aria, acqua e suolo. «L’ambiente è una nostra priorità – dichiara Savoni – Parteciperemo a tutti i bandi possibili per il reperimento di finanziamenti per combattere ogni forma di inquinamento del territorio».

«Di sicuro – esemplifica Savoni – riprenderemo il progetto della fitodepurazione, abbandonato dal precedente assessorato all’ambiente. Attraverso la piantumazione di canapa industriale, verranno bonificati i terreni precedentemente inquinati. Vogliamo anche invertire il trend della raccolta differenziata. Con il mio assessorato, la percentuale aveva raggiunto il 71%. Negli ultimi 5 anni, con un altro assessore, si è scesi al 64%. L’obiettivo minimo, dunque, sarà risalire almeno al 65%».

Il progetto “Giovannone Sindaco” è condiviso da Antonella Del Brocco, biologa specializzata in patologia clinica e biochimica clinica. È socia fondatrice dell’associazione APaIM e attiva nella prevenzione in generale. Attualmente, è direttore tecnico di laboratorio di analisi. È da tempo impegnata nella promozione della cultura della prevenzione sanitaria sul territorio di Ceccano, con particolare attenzione al rapporto tra ambiente e salute.

«Ho partecipato e promosso progetti di ricerca – ricorda, infine, Del Brocco – volti a individuare possibili correlazioni tra la presenza di inquinanti ambientali come il lindano, l’insetticida di cui è sottoprodotto il betaesaclorocicloesano, e l’insorgenza di patologie nella popolazione residente. Comprendere il livello di consapevolezza della popolazione è fondamentale. Le informazioni raccolte saranno preziose per orientare futuri studi e per realizzare campagne di sensibilizzazione, prevenzione e intervento, basate sui reali bisogni e sulle preoccupazioni espresse dalla comunità. Invito tutti a partecipare, dedicando pochi minuti alla compilazione. Sarà un contributo prezioso per tutelare e migliorare la salute del nostro territorio».