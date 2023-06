Giovanni Rais nuovo Direttore Generale del Sora Calcio

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica la nomina a Direttore Generale del sig. Giovanni Rais.

Nato nel 1976, il nuovo dirigente bianconero vanta trascorsi professionistici nei settori giovanili di Udinese e Torino ed in piazze importanti in serie D, avendo ricoperto la stessa mansione dal 2018 al 2021 nel Savoia con cui ha sfiorato la serie C.

Arriva a Sora su precisa scelta del patron Giovanni Palma con l’intento di riorganizzare e migliorare l’assetto societario dalla Prima Squadra fino al Settore Giovanile.

COMUNICATO STAMPA