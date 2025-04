Giovanni Paolo II: Vent’anni dopo, il suo lascito vive

Oggi, 2 aprile 2025, ricorrono vent’anni dalla scomparsa di San Giovanni Paolo II, una figura che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e del mondo intero. Il suo pontificato, uno dei più lunghi della storia, ha lasciato un’impronta indelebile nella fede, nella politica e nella cultura globale.

Karol Wojtyła, primo papa polacco e pontefice viaggiatore, ha portato la Chiesa cattolica oltre i confini tradizionali, visitando oltre 120 paesi e parlando a milioni di fedeli. La sua voce è stata decisiva nella caduta dei regimi comunisti in Europa orientale, nella promozione del dialogo interreligioso e nella difesa della dignità umana in ogni sua forma.

A distanza di due decenni dalla sua morte, il messaggio di Giovanni Paolo II continua a risuonare. La sua enfasi sulla misericordia, incarnata nella promozione della Festa della Divina Misericordia, il suo invito ai giovani a essere protagonisti della fede attraverso le Giornate Mondiali della Gioventù e il suo incessante richiamo alla pace e alla solidarietà restano attuali e più che mai necessari.

Oggi, il suo esempio ci invita a riflettere su cosa significa vivere con coraggio, fede e amore per il prossimo. La sua eredità spirituale è un faro che illumina il nostro cammino, ricordandoci che la speranza e il bene possono trasformare il mondo.

Qual è il ricordo o l’insegnamento di Giovanni Paolo II che ha lasciato un segno nella tua vita? Condividilo nei commenti e uniamoci nel ricordo di un uomo che ha cambiato la storia.

