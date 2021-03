Giovanni Gioia nuovo segretario Cgil FR-LT: auguri del presidente Pompeo che ringrazia Briganti

“Le mie congratulazioni per la nomina e gli auguri di buon lavoro al nuovo segretario della Cgil Frosinone-Latina, Giovanni Gioia. In un momento drammatico per tutto il Paese e di profonda difficoltà soprattutto per il mondo del lavoro, il ruolo delle organizzazioni sindacali riveste un’importanza ancora più delicata per la tutela dei livelli occupazionali. La Provincia, come sempre fatto negli anni passati, conferma la piena collaborazione e disponibilità nell’esclusivo interesse dei lavoratori del territorio.

Voglio anche ringraziare il segretario uscente, Anselmo Briganti, per l’ottimo lavoro svolto nel suo ruolo e per il rapporto di continua interazione con l’Ente che mi onoro di presiedere. È dovere inderogabile di tutte le istituzioni proseguire nell’impegno per la difesa dei posti di lavoro e rafforzare una concreta e tangibile azione di rilancio e sviluppo dell’intera provincia di Frosinone”.

È quanto dichiara il presidente della Provincia, Antonio Pompeo.

COMUNICATO STAMPA