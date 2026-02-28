Giovanni Acampora confermato per acclamazione Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina 

Il Consiglio lo rielegge nella seduta di insediamento del 27 febbraio 2026. Illustrate le linee programmatiche per il nuovo mandato.

Giovanni Acampora resta alla guida della Camera di Commercio Frosinone Latina. Venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede legale di Latina, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone-Latina, convocata a seguito del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

La seduta è stata presieduta dal Consigliere più anziano, Arnaldo Zeppieri, che ha dichiarato formalmente insediato il nuovo Consiglio camerale dopo il giuramento dei Consiglieri.

Successivamente si è proceduto all’elezione del Presidente della Camera di Commercio. Al termine, il Consiglio ha confermato per acclamazione alla presidenza Giovanni Acampora, rinnovandogli la fiducia per il prossimo quinquennio.

Fiducia accordata e testimoniata anche dalla presenza in collegamento del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli.

Nel suo intervento, il Presidente Acampora ha espresso «orgoglio per gli straordinari traguardi raggiunti e gratitudine per la fiducia accordata», ripercorrendo il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, segnati prima dalla pandemia e poi dalle profonde trasformazioni geo-economiche internazionali.

Cinque anni di impegno e risultati

Acampora ha ricordato la sfida dell’integrazione tra territori diversi per storia e vocazioni produttive, sottolineando come l’unione abbia rappresentato un fattore moltiplicativo e non una semplice somma amministrativa.

«Abbiamo dato un’identità alla nuova Camera di Commercio, più forte e autorevole, più moderna ed efficiente, partner strategico e motore per lo sviluppo economico del territorio», ha dichiarato.

Tra i risultati evidenziati: il sostegno alle imprese attraverso bandi e servizi specialistici, gli investimenti in innovazione, formazione, internazionalizzazione e sostenibilità, la valorizzazione del turismo e delle filiere del Made in Italy, il rafforzamento dell’agricoltura e il ruolo di primo piano assunto a livello nazionale sull’economia del mare.

Importante anche il rinnovamento logistico delle sedi storiche di Latina e Frosinone, entrambe oggetto di interventi di riqualificazione, con inaugurazioni previste entro l’estate 2026.

Le linee programmatiche per il nuovo mandato

Nel delineare la visione per i prossimi cinque anni, il Presidente ha indicato le direttrici strategiche su cui si muoverà l’azione dell’Ente.

«Una Camera centrale nelle politiche di sviluppo locale, con un ruolo attivo sui grandi temi infrastrutturali – dalla Zona Franca Doganale alla ZLS – e sui collegamenti strategici per superare l’isolamento delle due province.

Una Camera attiva, impegnata nella promozione delle filiere produttive, del turismo, dell’agricoltura e del commercio, puntando sull’identità territoriale e sull’economia della bellezza.

Una Camera digitale e sostenibile, al fianco delle PMI nella doppia transizione ecologica e digitale, con un rafforzamento del Punto Impresa Digitale, dell’assistenza specialistica e della formazione su innovazione, intelligenza artificiale, cybersecurity, comunità energetiche ed ESG.

Una Camera aperta all’internazionalizzazione, per sostenere le imprese nei mercati esteri attraverso fiere, missioni commerciali e servizi di orientamento strategico all’export.

Una Camera inclusiva, attenta a giovani, imprenditoria femminile, welfare e raccordo tra formazione e mondo del lavoro.

Una Camera blu, che continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nel sistema camerale sull’economia del mare con il Summit Blue Forum, rafforzando le attività dell’Osservatorio nazionale.

Una Camera attenta alla legalità, alla tutela del mercato e ai servizi di giustizia alternativa.

Una Camera semplice, sempre più digitalizzata e vicina alle imprese, con servizi telematici evoluti e strumenti di semplificazione amministrativa».

«La Camera di Commercio è e deve restare la casa comune delle imprese e delle Associazioni che le rappresentano», ha ribadito Acampora, richiamando la centralità del lavoro di squadra e di una visione condivisa di sviluppo capace di generare valore non solo economico ma anche sociale ed etico per i territori.

Con la riconferma del Presidente e l’insediamento del nuovo Consiglio si apre ufficialmente una nuova fase per l’Ente camerale di Frosinone-Latina, chiamato a consolidare i risultati raggiunti e ad affrontare le nuove sfide con spirito di unità, responsabilità e innovazione.

Il nuovo Consiglio

Del nuovo Consiglio Camerale formalmente insediato per il quinquennio 2026 -2031 fanno parte, oltre al Presidente Giovanni Acampora: Massimo Baldan, Fausto Bianchi, Giuseppe Cannavale, Paola Carnevale, Silvia Cianfrocca, Guido D’Amico, Gerardo Dell’Orto, Salvatore Di Cecca, Vincenzo Di Lucia, Paolo Galante, Mayla Lenzini, Gabriella Loborgo, Fabio Loreto, Giuseppe Massafra, Loreto Pantano, Cosimo Peduto, Daniele Pili, Ivana Pungelli, Efrem Romagnoli, Antonello Testa, Giovanni Turriziani, Umberta Vizzaccaro, Tiziana Vona e Arnaldo Zeppieri.