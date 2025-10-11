Giovani, scossone in Forza Italia in provincia di Frosinone, via un intero gruppo

Si allarga la frattura interna a Forza Italia in provincia di Frosinone. Dopo settimane di malumori e divergenze sulla linea politica del partito, arriva una decisione clamorosa: a lasciare il movimento azzurro sono numerosi esponenti dei Giovani di Forza Italia, tra cui anche un membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Frosinone Formazione e Lavoro. Oltre a Battaglini, annunciano l’addio Federico Marrocco (consigliere comunale di Patrica), Rossana Antonucci (consigliere comunale di Patrica), Samuela Rossi (FIG Patrica), Alberto Ruscito (FIG Aquino), Lorenzo D’Aguanno (FIG Villa Santa Lucia), Vincenzo Parisi (Ceccano), Andrea Mastrantoni (Boville Ernica), Guido Noce (Torrice), Francesca Fioretti (consigliere comunale di Strangolagalli), Alessandro Sebastiani (assessore di Villa Santo Stefano), Luigi Cicciarelli (Villa Santo Stefano), Francesco Motameni (Guarcino), Norberto Masi (vice provinciale FIG Frosinone), Denny Sebastiani (Giuliano di Roma), Giorgio Russo (responsabile comunicazione FIG), Matteo Piscitelli (FIG Frosinone), Marco Colandrea (Vallecorsa), Giancarlo Cinelli (Monte San Giovanni Campano) e Paolo Sardellitti (Isola del Liri).

Un elenco lungo e significativo, che fotografa un malessere diffuso all’interno del movimento giovanile del partito in Ciociaria. Le motivazioni dell’abbandono non sono state ancora ufficializzate, ma fonti interne parlano di “distanza crescente dalle scelte della dirigenza provinciale” e della volontà di “costruire un nuovo percorso politico più vicino ai territori e ai giovani amministratori”.

La fuoriuscita, che coinvolge figure impegnate in diversi comuni della provincia, rappresenta un segnale politico importante in vista delle prossime scadenze elettorali e potrebbe preludere a nuove aggregazioni nel centrodestra locale.

