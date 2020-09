Giovani e occupazione, Tanzi: “Occorrono idee ed entusiasmo per il rilancio di Pontecorvo e noi abbiamo progetti e voglia di fare”

Giovani e lavoro, ma anche valorizzazione del territorio, dei prodotti agricoli, della tradizione culturale. Di tutto questo si è parlato durante il secondo appuntamento della lista “Il Ponte” con Gabriele Tanzi candidato a sindaco di Pontecorvo, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.

In località San Cosma, proprio nei pressi del santuario e alle spalle della ex colonia Bergamaschi, Gabriele Tanzi e la sua lista hanno incontrato i cittadini della contrada e, insieme al presidente della Lega delle Cooperative Daniele Del Monaco, hanno illustrato un progetto al quale stanno lavorando da tempo per valorizzare quell’importante sito, per renderlo attrattivo e per creare opportunità e occupazione per i tanti giovani del territorio.

Parole ricche di entusiasmo da parte di Tanzi e Del Monaco che hanno raccolto attenzione e applausi.

“Sul progetto di rilancio di quest’area – ha detto Tanzi – sto lavorando da tempo, ho interloquito con le autorità ecclesiastiche e credo che si possa fare un buon risultato. Dalle altre parti le cooperative di comunità funzionano, non capisco perché non possano funzionare anche qua: abbiamo storia, tradizioni, prodotti della terra unici. Abbiamo giovani capaci: dobbiamo provarci. Dobbiamo mettere in rete queste ricchezze. Ringrazio l’amico Daniele Del Monaco per la presenza”.

Il candidato a sindaco si è poi soffermato sui problemi della contrada, evidenziando come la manutenzione del territorio debba essere costante e non limitata al solo periodo elettorale.

“Ci ho provato nel corso degli anni a farlo presente in amministrazione, ma ho sempre trovato un muro e scarsa attenzione”.

Protagonisti della serata anche i componenti della lista “Il Ponte”, da Maria Antonietta Spiridigliozzi, candidata di zona, a Maria Palombo, giovane e determinata insegnate; da Aldina Del Duca, laureata in Scienze Motorie e Ingegneria Civile, fino al motivatissimo Luca Gerardi.

“Ripeto – ha concluso Tanzi – siamo la vera novità di questa campagna elettorale. Ho una squadra composta da gente capace e motivata, moltissimi giovani. Arriveremo in ogni casa di Pontecorvo, a portare le nostre idee e i nostri progetti, attraverso persone e istituzioni che possono permetterci di realizzarli. Vogliamo essere concreti e propositivi”.

Il prossimo, appuntamento della lista “Il Ponte” è in programma sabato prossimo 5 settembre, presso “L’Angolo Verde”, in contrada Vallario.

COMUNICATO STAMPA