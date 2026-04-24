Giovani e futuro al centro: Battisti (PD) propone il ‘test generazionale’ per le politiche del Lazio

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Sara Battisti ......
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“Introdurre un sistema di valutazione dell’impatto generazionale delle politiche regionali significa assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte pubbliche, guardando non solo all’oggi ma anche al futuro del Lazio e delle nuove generazioni.
La sostenibilità non può restare uno slogan né essere limitata alle sole politiche ambientali: deve diventare un criterio concreto che orienta ogni decisione, valutandone gli effetti su lavoro, formazione, casa, servizi e opportunità per i giovani. Per questo chiediamo al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e alla Giunta di avviare, in via sperimentale, un sistema di valutazione preventiva capace di misurare l’impatto reale delle politiche regionali sulle giovani generazioni e su quelle future”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti, sulla presentazione di un atto di indirizzo in Consiglio regionale.

“Ogni scelta pubblica – prosegue – produce conseguenze: il punto è capire se generano benefici diffusi oppure se rischiano di scaricare costi, vincoli e disuguaglianze proprio sui più giovani. È una questione di equità e di giustizia tra generazioni. Proponiamo un modello fondato su indicatori chiari e verificabili, costruito con il contributo di università, centri di ricerca e con il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni, attraverso un tavolo permanente con funzioni consultive e propositive.Vogliamo rafforzare trasparenza e partecipazione, rendendo i giovani protagonisti dei processi decisionali. L’obiettivo è costruire un approccio stabile e strutturale all’interno della Regione Lazio, capace di migliorare la qualità dell’azione amministrativa e garantire che ogni scelta sia davvero sostenibile anche nel medio e lungo periodo. Per questo chiediamo – conclude – anche una relazione annuale al Consiglio regionale sugli esiti della sperimentazione, così da valutarne l’efficacia e arrivare progressivamente a estendere questo strumento a tutte le politiche con impatti rilevanti tra generazioni”.

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