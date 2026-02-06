GIOVANI E AUDIOVISIVO: ARRIVA IL 9 FEBBRAIO AD ALATRI E FROSINONE IL PROGETTO DI ANICA ACADEMY

Arriva in provincia di Frosinone il progetto “La verità dietro l’immagine. Gli effetti visivi digitali nel cinema contemporaneo”, proposto e realizzato da Anica Academy ETS nell’ambito di CiPS – Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, che ha come obiettivo l’introduzione del linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado gratuitamente. Il progetto si avvale della collaborazione di un comitato scientifico composto da AVFX – Associazione Effetti Visivi, Sapienza Università di Roma e Università degli Studi Roma Tre.

L’iniziativa di Anica Academy ETS per l’anno scolastico 2025/26 – che parte dal Lazio per svolgersi anche in altre regioni italiane – consiste in un percorso di educazione all’immagine e di orientamento al lavoro con focus sul ruolo crescente dei VFX (Visual Effects) nell’audiovisivo. Destinatari sono studenti e docenti della scuola secondaria di II grado, della scuola secondaria di I grado e delle classi III, IV e V della scuola primaria. Le attività previste si articolano in visioni, laboratori e momenti formativi volti a sviluppare nei più giovani uno sguardo critico e consapevole sull’uso dei mezzi digitali e sulla costruzione delle immagini nel cinema contemporaneo italiano, valorizzando la conoscenza e la visione in sala nelle giovani generazioni.

Dopo l’avvio con il corso online per docenti tenuto dagli operatori di educazione visiva CiPS Federica D’Urso e Salviano Miceli, l‘iniziativa arriva ad Alatri e Frosinone e si articolerà in una serie di appuntamenti rivolti alle scuole primarie e secondarie. Si parte il 9 febbraio presso l’Istituto Comprensivo Alatri 2 Sacchetti Sassetti, dove nei giorni successivi complessivamente si opererà nei plessi Collepardo, Fontana Scurano, Basciano, Collelavena e Fiura, e presso l’Istituto Comprensivo “Egnazio Danti”, nei plessi di Via Danimarca e Via Mole Bisleti. I laboratori dedicati alla scuola primaria sono condotti da Luigi Caporilli Razza, VFX Supervisor e Compositor, con il supporto di Lorenzo Amendola, 3D Artist, ed incentrati sull’introduzione ai Visual Effects.

Parallelamente si terranno appuntamenti rivolti alle scuole secondarie di I grado, presso l’IC Alatri 2 Sacchetti Sassetti e l’IC “Egnazio Danti”. Docente dei laboratori di educazione all’immagine per la scuola secondaria di II grado è Valerio Coladonato, professore associato della Sapienza Università di Roma e formatore esperto iscritto all’elenco “Operatori di educazione visiva a Scuola” del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Sono 235 gli studenti di scuola primaria coinvolti, 173 quelli di scuola secondaria di I grado nella sola zona di Frosinone. I laboratori, che si svolgeranno direttamente negli istituti, si concluderanno nel mese di aprile.

Presso il Dream Cinema di Frosinone, nel mese di marzo, si terrà un incontro formativo rivolto alle scuole secondarie di II grado del territorio. In questa occasione gli studenti parteciperanno alla proiezione di un film e, a seguire, prenderanno parte a un momento di approfondimento con un esperto del settore, dedicato alla scoperta dei processi creativi e produttivi legati agli effetti visivi (VFX). L’incontro offrirà agli studenti l’opportunità di conoscere più da vicino le figure e le competenze coinvolte nella realizzazione di opere cinematografiche e nelle nuove tecnologie applicate al cinema.

L’IIS Anton Giulio Bragaglia di Frosinone è attualmente iscritto per seguire le lezioni del progetto di Anica Academy, mentre a fine febbraio si apriranno le iscrizioni per gli altri istituti della zona, attraverso circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Provincia di Frosinone.

Il progetto di Anica Academy ETS è realizzato nell’ambito del Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” 2025. I docenti di scuola primaria e di secondaria di I e II grado interessati alle attività di Anica Academy ETS possono iscriversi al database della Fondazione al link: Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Anica Academy