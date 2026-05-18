GIOVANI DEMOCRATICI FROSINONE, ASSEMBLEA PUBBLICA A SORA: “NUOVE IDEE E PIÙ FORZA PER LE PROSSIME LOTTE”

Si è svolta a Sora l’assemblea pubblica dei Giovani Democratici della Federazione Provinciale di Frosinone, un momento di confronto e partecipazione che ha riunito ragazze e ragazzi provenienti da tutto il territorio provinciale per discutere del futuro dell’organizzazione giovanile e delle sfide politiche e sociali dei prossimi mesi.

Al centro dell’incontro il rafforzamento del percorso provinciale dei Giovani Democratici, partendo dalle idee, dall’ascolto e dalla partecipazione attiva delle nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rinnovamento e radicamento territoriale dei Giovani Democratici provinciali, con l’obiettivo di costruire una comunità politica sempre più aperta, partecipata e vicina ai bisogni delle giovani generazioni.

“Abbiamo gettato le basi del nostro futuro, grazie alle solide fondamenta di chi ha costruito la nostra organizzazione dal basso con tanta militanza ed impegno”, ha dichiarato Mario De Cunto, della segreteria provinciale. “Dalla rappresentanza giovanile alla scuola, passando per università e Afam, salute, pace e diritti, tutti con il comune denominatore di sempre: restare”.

Un’assemblea partecipata che ha rilanciato il valore della militanza, della presenza nei territori e dell’impegno collettivo come strumenti per costruire nuove opportunità nella provincia di Frosinone. “Vogliamo cambiare il mondo e vogliamo farlo da qui, nella nostra Provincia, con la nostra Giovanile”, ha aggiunto Camilla Volante, della segreteria nazionale dei Giovani Dem. “Casa nostra si sta rinnovando: nuovi militanti, nuove idee, ma rimane la stessa, con gli stessi valori di giustizia, uguaglianza e libertà. Da oggi con più forza verso le prossime lotte”.