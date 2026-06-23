Giovani Democratici del Lazio, eletta la nuova Segreteria regionale. Frosinone protagonista con Vellone e Sisti

Si è riunita la Direzione regionale dei Giovani Democratici del Lazio che, a seguito del Congresso regionale dello scorso aprile, ha eletto la nuova Segreteria. Nell’esecutivo guidato dal segretario regionale Alessandro Spicola entrano anche due rappresentanti della Federazione provinciale di Frosinone: Lorenzo Vellone, nominato Responsabile Organizzazione, e Alessandro Sisti, Responsabile Trasporti.

Soddisfazione è stata espressa da Camilla Volante, Responsabile Università nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici: “Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri ad Alessandro e Lorenzo. Con loro ho condiviso gran parte del mio percorso politico e conosco bene la passione, la serietà e il senso di responsabilità che mettono ogni giorno al servizio della nostra comunità. Sono certa che sapranno svolgere al meglio questo nuovo incarico”.

Agli auguri si unisce anche Mario De Cunto, della Segreteria provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone: “Come Federazione provinciale esprimiamo grande soddisfazione per questi importanti incarichi. Siamo certi che Lorenzo e Alessandro sapranno rappresentare al meglio il nostro territorio e contribuire al rafforzamento dell’azione politica dei Giovani Democratici del Lazio”.

I due neo dirigenti regionali hanno quindi indicato le priorità del loro mandato. “Ringraziamo il Segretario regionale per la fiducia accordataci – dichiara Lorenzo Vellone – lavoreremo per rafforzare l’organizzazione dei Giovani Democratici in tutto il Lazio, partendo dai territori e costruendo una presenza sempre più capillare in vista delle sfide dei prossimi anni”.

“Tra le nostre priorità ci saranno le aree interne e il tema dei trasporti – aggiunge Alessandro Sisti -. La carenza di servizi e collegamenti continua a penalizzare molti territori. Il nostro impegno sarà quello di avanzare proposte concrete per una Regione più equa, accessibile e connessa”.