Giovane veterinario trovato morto sotto un ponte poco distante da casa

Una tragedia inspiegabile quella della morte di Marco Rosone, veterinario di 35 anni, che tra non molto sarebbe diventato papà, e che ieri mattina intorno alle 7 è uscito di casa senza far ritorno. E’ successo nella frazione di Capo la Villa di Tornimparte (Aq).Il padre preoccupato ha dato l’allarme, purtroppo il corpo senza vita di Marco Rosone è stato ritrovato sotto un ponte lungo l’Amiternina.Il giovane era molto stimato e conosciuto in città. Dalle prime ricostruzioni sembra che quando si è allontanato da casa portava con sè un fucile con il quale con molta probabilità si è tolto la vita .

Foto abruzzoweb