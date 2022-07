Giovane trovato morto con una ferita alla gola

Un uomo tra i 25 e i 30 anni è stato trovato morto iera sera (domenica 17 uglio 2022) intorno alle 21.30 circa in via di Casa Colonnelle ad Artena. L’uomo era riverso a terra in una pozza di sangue e con una profonda ferita alla gola e non aveva documenti con sè.Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.

Foto archivio

