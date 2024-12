Giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente: denunciato studente 21enne

I Carabinieri della Stazione di Aquino, la scorsa notte, hanno deferito, in stato di libertà, uno studente 21enne, incensurato, domiciliato in Pignataro Interamna, poiché responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. I militari, intervenuti presso l’abitazione del giovane a seguito di una richiesta di aiuto da parte della propria madre, quest’ultima oggetto di aggressione fisica da parte del figlio, procedevano ad una accurata perquisizione domiciliare che gli consentiva di individuare una serra domestica predisposta per la coltivazione di sostanze stupefacenti, con all’interno quattro piante di marijuana, allocate nei vasi, dell’altezza di circa 80 cm, nonché due bustine della stessa sostanza stupefacente del peso complessivo di grammi 2,50.Le sostanze stupefacenti venivano sottoposte a sequestro a disposizione della competente A.G..È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO

