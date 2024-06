Giovane tenta il suicidio: salvato in extremis dai Carabinieri

Un giovane 36enne agli arresti domiciliari ad Ausonia, ha tentato il suicidio all’interno dell’abitazione, sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che gli hanno prestato le manovre di primo soccorso in attesa dei sanitari del 118, salvando così la vita al giovane, da lì a poco se non sarebbero intervenuti tempestivamente forse il 36enne sarebbe morto. Fortunatamente grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma il giovane è vivo ed è stato trasportato in ospedale.

Foto archivio