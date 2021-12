Giovane studente precipita da una balaustra: elitrasportato in codice rosso

Questa mattina si è verificato un grave incidente in viale Roma ad Anagni. Un giovane studente è precipitatao da una balaustra lungo il marciapiede nei pressi del Convitto “Principie di Piemonte” facendo un volo di diversi metri cadendo nella strada sottostante in via Consolazione.Immediatamente soccorso, il giovane è statao elitrasportato in un nosocomio romano, sembra che le condizioni siano serie.

Foto archivio

