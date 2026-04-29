Giovane ragazza di 22 anni trovata morta

La comunità di Alatri è stata travolta da una notizia che ha lasciato sgomenti cittadini e istituzioni: Irene Fontana, appena 22 anni, è stata trovata senza vita nelle scorse ore. Un dramma che ha colpito profondamente il territorio, generando un’ondata di dolore e incredulità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo vano. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni emerse, tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di un gesto volontario, ma saranno gli ulteriori accertamenti a fornire un quadro definitivo.

Nella serata di ieri, il magistrato di turno ha disposto il rilascio della salma per consentire lo svolgimento delle esequie. L’ultimo saluto alla giovane si terrà giovedì 30 aprile alle ore 11 presso la Chiesa Madonna del Rosario, in località Mole Bisleti.

In queste ore, Alatri si raccoglie attorno alla famiglia della giovane, unita in un silenzio carico di dolore.